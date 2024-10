Il Mondiale per club è a rischio: la Fifa non riesce a vendere i diritti tv, niente accordo con Apple (Bloomberg)

La Fifa sperava di raccogliere 4 miliardi di dollari, Apple è ferma a uno. La Fifa sta chiedendo ai club se sono disponibili a giocare per meno soldi

Il Mondiale per club, come il Napolista vi ha anticipato, sta avendo non pochi problemi a causa di accordi economici che la Fifa non riesce a trovare l’accordo per i diritti televisivi.

Sul tema dà degli aggiornamenti Bloomberg che scrive:

“Il nuovo Mondiale per Club della Fifa ha incontrato un altro ostacolo, secondo quanto riferito da persone informate. I club si oppongono alla riduzione degli incentivi finanziari e la ricerca difficoltosa di un’emittente televisiva. La nuova competizione dovrebbe disputarsi negli Stati Uniti la prossima estate con 32 squadre. All’inizio di quest’anno la Fifa era in trattativa con Apple Inc. per i diritti televisivi che contribuirebbe a pagare le quote alle squadre partecipanti”.

Mondiale per Club, l’accordo con Apple si è bloccato

“Le discussioni si sono arenate e la Fifa sta considerando di vendere i diritti del torneo a emittenti regionali, hanno aggiunto le fonti chiedendo di non essere citate”.

Il New York Times è stato il primo a riportare il valore dell’accordo con Apple, accordo da circa un miliardo di dollari, un quarto del valore a cui la Fifa aveva puntato. “Da allora, alcuni club sono stati contattati dalla Fifa per valutare la loro disponibilità a giocare per un compenso inferiore a quello sperato in precedenza“.

“Un portavoce di Apple non ha voluto commentare. Un rappresentante della Fifa ha detto che ci sono “molte” parti interessate a partnership mediatiche e commerciali e che sta lavorando quotidianamente per massimizzare le opportunità per tutti i soggetti coinvolti“.

“La Fifa è pienamente fiduciosa e convinta del successo commerciale e sportivo della nuova competizione“, ha dichiarato il portavoce in un comunicato.

“La Fifa sta continuando a dialogare in modo regolare e produttivo con le principali controparti coinvolte, comprese le sedi, i media e i partner commerciali, e naturalmente i club stessi“.

“Il Mondiale per club preoccupa molto i calciatori, “il torneo è stato criticato anche dai sindacati dei calciatori, secondo i quali il torneo sottoporrà i calciatori a uno sforzo fisico eccessivo. La loro opinione è stata sostenuta dal comproprietario del Manchester United Jim Ratcliffe che in un’intervista a Bloomberg ha dichiarato che c’è il rischio reale di «sovraccaricare» i giocatori con troppe partite di alto livello”.

La Fifa cerca di raccogliere 2 miliardi per Fifa+, una piattaforma dove trasmettere le partite

Alessandro Speciale, giornalista di Bloomberg, scrive su Facebook:

“La Fifa sta cercando di raccogliere fino a 2 miliardi di dollari per lo sviluppo di Fifa+, il servizio di streaming gratuito lanciato dall’organo di governo globale del calcio per offrire una copertura in diretta delle partite.

La Fifa sta lavorando con Ubs per raccogliere da 1 a 2 miliardi di dollari per potenziare il servizio. Si prevede che a luglio inizierà un processo formale di raccolta fondi, rivolto principalmente agli investitori finanziari provenienti dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente.

ilnapolista © riproduzione riservata