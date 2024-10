Il Como non sarà una semplice neopromossa: dopo Belotti, vogliono chiudere anche per Varane

Rmc Sport: il difensore ex United ha parlato oggi con la società insieme ai suoi entourage. Si prenderà del tempo prima di decidere se accettare l’offerta dei lombardi.

Il Como, club dei fratelli indonesiani Hartono, è decisamente la neopromossa “di lusso” della Serie A. Il loro budget al di sopra anche di squadre che giocano nel massimo campionato da anni potrebbe fargli raggiungere obiettivi importanti.

Dopo aver chiuso l’acquisto di Andrea Belotti, ora stanno puntando a Raphael Varane, svincolato dopo l’esperienza al Manchester United.

Dopo Belotti, il Como vuole chiudere anche per Varane

Il difensore francese è stato in Italia in queste ore per parlare con la dirigenza del club e il tecnico Fabregas. Rmc Sport scrive:

Il campione del mondo 2018, all’età di 31 anni, potrebbe continuare la sua carriera in Serie A. Oggi ha raggiunto Como con i suoi entourage per parlare con il club lombardo. Varane studierà poi bene l’offerta del club neopromosso prima di prendere una decisione. Ricordiamo che anche l’ex attaccante della nazionale francese Thierry Henry è uno degli azionisti.

Dopo essersi ritirato a 36 anni la scorsa estate, Fabregas ha iniziato ad allenare la Primavera. L’esonero a novembre di Moreno Longo lo ha poi portato sulla panchina della squadra maggiore per un mese. La sua leadership ha impressionato tutti, il Como è cresciuto tanto come squadra; se i calciatori non si adattano inizialmente al suo stile di gioco, è lui che si adatta a loro: «Voglio sempre persone migliori di me intorno a me. Poi puoi essere il “ragazzo immagine”, ma per continuare a crescere, devi circondarti di persone migliori di te». Insieme a lui, nel Como ha fatto la differenza Osh Roberts, reclutato principalmente come scout da Darren Dein, figlio dell’ex proprietario dell’Arsenal: «Al momento non ci sono molti progetti così entusiasmanti come quello del Como» ha dichiarato Roberts. I proprietari del Como hanno aspirazioni di alto livello, come creare una borsa di studio per i ragazzi dell’Under 19 e trasformare il club in un marchio da miliardi di sterline. Gli incontri della dirigenza di questa stagione sono stati trasmessi gratuitamente negli Stati Uniti e nel Regno Unito su Como Tv.

