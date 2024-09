Il Bayern interessato a Federico Chiesa. La Juve però ora vuole rinnovare il suo contratto (Sky De)

Lo annuncia Florian Plettenberg, giornalista di Sky De, su X (Twitter). Anche il Napoli interessato, il giocatore prenderà una decisione dopo l’Europeo

Secondo quanto riferisce Florian Plettenberg, giornalista di Sky De, il Bayern Monaco sarebbe interessato a Federico Chiesa. Alcune voci di mercato parlano anche del Napoli come possibile squadre interessata all’esterno italiano. Infatti il futuro di Chiesa alla Juve sembra in bilico. Le sue prestazioni in Nazionale però potrebbe far cambiare idea a Giuntoli e a Thiago Motta. Nel frattempo però continuano le speculazioni. Tutto sarà definito meglio dopo l’Europeo.

Il Bayern sull’esterno della Juve

Scrive Plettenberg su X:

“News su Federico Chiesa. È anche nella rosa dei candidati del Bayern! La Juventus è disposta a prolungare il suo contratto oltre il 2025. Ma l’esterno 26enne è concentrato sugli Europei ora. Prenderà una decisione dopo il torneo. Un trasferimento è possibile in estate, su di lui ci sono molte richieste. La valutazione del prezzo: € 30-40 milioni“.

Napoli, nessuna trattativa per Chiesa: non è tra le priorità di Manna e Conte (Dazn)

L’arrivo di Chiesa a Napoli è da escludere. Secondo quanto riporta Orazio Accomando, giornalista di Dazn, Manna e Conte sono concentrati su altri obiettivi. Il giocatore della Juve potrebbe invece essere un’opportunità per la Roma di De Rossi. Ieri incontro positivo tra l’agente di Chiesa e la Roma nelle persone del ceo del club, Lina Souloukou, e del nuovo ds Ghisolfi. Il Napoli invece ha attivato le trattative per il rinnovo di Kvara. Orazio Accomando su X:

“Napoli, in avanti l’obiettivo è tenere Kvaratskhelia, con cui ci sono stati i primi contatti per il rinnovo. Non risultano trattative in corso per Chiesa. Oggi non è tra le priorità di Manna e Conte”.

Chiesa, c’è l’offerta del Napoli: 30 milioni per l’attaccante (Repubblica)

Il Napoli accelera per Federico Chiesa, Conte preme per averlo. Sul tavolo 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Lo scrive l’edizione online di Repubblica:

Il Napoli intanto accelera per Federico Chiesa: il futuro dell’esterno offensivo è sempre più incerto, con la Juventus pronta a “sacrificarlo” in questa sessione di mercato. Chiesa piace molto a De Rossi che lo vorrebbe nella sua Roma, ma Antonio Conte preme per averlo a Napoli e la società proverà ad accontentarlo. Gli azzurri sono pronti a mettere sul tavolo della trattativa 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Per battere la concorrenza della Roma, il Napoli proverà a strappare il sì del calciatore la prossima settimana, quando l’agente del calciatore arriverà nella Capitale ed è atteso negli uffici della Filmauro per parlare con i vertici del club.

