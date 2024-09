Chiesa, c’è l’offerta del Napoli: 30 milioni per l’attaccante (Repubblica)

Conte preme per averlo. Il Napoli proverà a strappare il sì del calciatore la prossima settimana, quando il suo agente arriverà nella Capitale

Il Napoli accelera per Federico Chiesa, Conte preme per averlo. Sul tavolo 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Lo scrive l’edizione online di Repubblica:

Il Napoli intanto accelera per Federico Chiesa: il futuro dell’esterno offensivo è sempre più incerto, con la Juventus pronta a “sacrificarlo” in questa sessione di mercato. Chiesa piace molto a De Rossi che lo vorrebbe nella sua Roma, ma Antonio Conte preme per averlo a Napoli e la società proverà ad accontentarlo. Gli azzurri sono pronti a mettere sul tavolo della trattativa 30 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Per battere la concorrenza della Roma, il Napoli proverà a strappare il sì del calciatore la prossima settimana, quando l’agente del calciatore arriverà nella Capitale ed è atteso negli uffici della Filmauro per parlare con i vertici del club.

Conte spera di allenare Chiesa al Napoli, club pronto a rompere gli indugi (La Stampa)

Chiesa potrebbe finire sul mercato. La Juventus non lo considera incedibile, anche per volere di Thiago Motta. Sull’esterno italiano si è mossa la Roma. Anche il Napoli è interessato. Conte lo vuole allenare dai tempi dell’Inter. De Laurentiis pronto a rompere gli indugi. Lo scrive La Stampa.

Scrive il quotidiano:

La Juventus valuta la sua cessione per le perplessità tattiche del nuovo allenatore Thiago Motta e per le difficoltà a rinnovare un contratto in scadenza tra un anno.

Le pretendenti non mancano per Chiesa: la Roma si è già mossa, forte del pressing di Daniele De Rossi che lo conosce

bene, mentre il Napoli è pronto a rompere gli indugi su precisa volontà di Antonio Conte che lo voleva già all’Inter e

adesso spera di poterlo allenare in azzurro.

La Juve parte da una valutazione di 40 milioni, con la speranza di alimentare un’asta per un attaccante che piace anche in Premier (Newcastle e Aston Villa in azione) e in Germania (Bayern Monaco). Le trattative per rinnovare, però, non si

sono interrotte e l’ipotesi di un accordo-ponte di un altro anno è ancora valida.

