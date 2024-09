I parenti di Pogba, brava gente: svaligiarono uno store Adidas a nome suo (L’Equipe)

Presero dall’Adidas Store des Champs-Elysées 633 articoli per un valore di 57.227 euro. Pogba per contratto aveva diritto a 30.000 euro di articoli gratis

In un documentario sul caso dell’estorsione ai danni di Paul Pogba, L’Équipe torna su uno degli elementi più sorprendenti dell’inchiesta: il comportamento dei suoi parenti. Dal lavoro degli investigatori è emerso che i parenti del francese ad un certo punto hanno approfittato di una clausola contrattuale che lega il calciatore ad Adidas per svaligiare l’Adidas Store des Champs-Elysées, a nome suo. Portarono via dagli scaffali del negozio 633 articoli per un valore di 57.227 euro.

Pogba per contratto aveva diritto a prendere articoli negli store Adidas per un massimo di 30.000 euro, e fu costretto a pagare la differenza. L’espressione “svaligiato” è quella usata dal direttore del negozio nel suo colloquio con la polizia.

Tra i parenti in questione figurano Machikour K. e Adama C.. Entrambi sono stati incriminati, come altre quattro persone, tra cui Mathias Pogba, fratello maggiore del giocatore, per questa vicenda scoppiata nell’agosto 2022.

Adama è un amico d’infanzia di Paul Pogba. È stato arrestato nel marzo 2023 dopo essere stato ricercato per diversi mesi dalla giustizia francese. È sospettato di aver orchestrato il rapimento del calciatore, avvenuto nel marzo 2022.

