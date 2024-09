Euro 2024, primi problemi di ordine pubblico: scontri tra tifosi serbi e la polizia

Un’invasione da parte di un tifoso durante il primo allenamento della Serbia ad Augusta ha richiesto l’intervento della polizia contro cui sono stati lanciati oggetti

Primi problemi di ordine pubblico in Germania per Euro 2024. Oggi durante il primo allenamento nel ritiro della Serbia è stato richiesto l’intervento della polizia a seguito di un invasione da parte di un tifoso. L’episodio ha dato il via a uno scontro tra tifosi serbi e le forze dell’ordine vittime di lancio di oggetti. Lo racconta l’Equipe.

Euro 2024, scontri con la polizia nel ritiro della Serbia

Scrive l’Equipe:

Il primo allenamento della Serbia sul suolo tedesco, giovedì ad Augusta, è stato rovinato da incidenti tra i tifosi serbi e la polizia. Durante il primo allenamento della Serbia, tre giorni prima della partita classificata ad alto rischio contro l’Inghilterra, l’allenamento aperto al pubblico è stata interrotto dopo l’invasione di un tifoso.

L’intervento delle forze di sicurezza ha scatenato l’ira dei tifosi presenti e diversi ordigni pirotecnici sono stati lanciati contro gli agenti sul posto. Poi è tornata la calma e gli allenamenti hanno potuto riprendere il loro corso.

“Se sei in pericolo urla «Panama» e la polizia ti aiuterà”: la parola d’ordine per i tifosi inglesi agli Europei

Ai tifosi inglesi in Germania per gli Europei è stata fornita una “safeword”, una parola d’ordine, per farsi capire subito dalla polizia tedesca. Se si sentono in pericolo o minacciati, in particolare nella partita contro la Serbia, dovranno urlare “Panama”. E scatterà un protocollo apposito.

Il personale che sente la parola d’ordine dovrà – spiega le linee guida fornite dalle autorità – “offrire immediatamente la possibilità di un luogo in cui ripararsi”, attivando un apposito “team Panama: un team multilingue e multiprofessionale formato per l’intervento di crisi, in comunicazione non violenta e in de -escalation”.

Il piano Panama

Un protocollo simile – spiega il Telegraph – è già utilizzato in alcune partite della Bundesliga e nei grandi festival musicali in Germania, e visto che Inghilterra-Serbia è una partita a rischio disordini, ecco scattare il piano “Panama”.

Wilhelm Wessels, responsabile del progetto Euro 2024 a Gelsenkirchen, ha dichiarato: “Tutti i partner delle forze dell’ordine della città, come i vigili del fuoco, la polizia e il servizio di ordine pubblico municipale, nonché l’intero personale Euro sul posto, conoscono le regole e possiamo reagire di conseguenza”.

L’Euro2024 della polizia tedesca: la Germania ha riunito 600 esperti di intelligence da tutta Europa

