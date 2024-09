L’Euro2024 della polizia tedesca: la Germania ha riunito 600 esperti di intelligence da tutta Europa

The Athletic: per le minacce di terrorismo e allarme hooligans. Protezione speciale per l’Ucraina. Birra poco alcolica per Serbia-Inghilterra

L’ordine pubblico è un tema molto caldo in Germania, che ospiterà gli Europei e dovrà preoccuparsi di prevenire attacchi terroristici e disordini pubblici per mano dei cosiddetti “hooligans”.

The Athletic spiega il lavoro fatto dalla Germania per organizzare gli Europei in sicurezza.

La Germania ha rafforzato i suoi piani di sicurezza; un compito complesso, viste le tensioni geopolitiche tra Ucraina e Russia, Israele e Palestina, oltre alla minaccia di attacchi informatici, teppismo e terrorismo.

La minaccia terroristica

Tutto ciò significa che la Germania è in stato di massima allerta. Ma come si pensa di combattere queste molteplici minacce nel prossimo mese?

La polizia effettuerà controlli a tutte le frontiere tedesche durante il torneo.

Faeser (ministro degli Interni tedesco) ha inoltre dichiarato che alla squadra ucraina sarà garantita una maggiore sicurezza durante la permanenza in Germania.

Olivier Guitta, esperto di rischi geopolitici, terrorismo e sicurezza, ha dichiarato a The Athletic che la principale minaccia al torneo è rappresentata dai terroristi jihadisti.

«Più di ogni altra cosa, abbiamo visto in passato che i jihadisti cercano sempre di colpire un obiettivo dove non hanno avuto successo in passato, quindi sappiamo che in cima alla loro lista ci sono gli stadi di calcio. Ci sono gli Euro, ma anche le Olimpiadi. Pensiamo che cercheranno di prendere di mira uno dei due». La minaccia di un attacco terroristico in occasione degli Euro è al massimo storico.

Cosa stanno facendo le autorità tedesce a questo proposito? The Athletic spiega che “per supervisionare gli eventi e proteggere il pubblico, la Germania ha riunito 600 esperti da tutta Europa che lavoreranno da un nuovo Centro di cooperazione internazionale di polizia (Ippc) a Neuss, nella parte occidentale del Paese. In occasione delle partite, tra gli 800 e i 1.300 poliziotti saranno dislocati negli stadi per ogni partita, con controlli separati per borse e biglietti”.

Euro2024, la polizia starà attenta agli hooligans e agli abusi online

Poi c’è il fenomeno degli hooligans, “Questa è un’altra grave minaccia a cui la polizia tedesca si sta preparando.

Il mese scorso, centinaia di poliziotti hanno partecipato a un’importante esercitazione in una stazione ferroviaria nel villaggio di Stutzerbach, a Ilmenau, nella Germania centrale. Circa 200 allievi poliziotti hanno interpretato il ruolo di tifosi violenti che scendevano dal treno e sono stati accolti dalla polizia di Stato locale, che ha poi chiamato centinaia di poliziotti federali a prestare assistenza mentre la situazione degenerava.

Per la partita di Gelsenkirchen di domenica (Inghilterra-Serbia), che inizierà alle 21 ora locale, ai tifosi verrà servita birra a basso contenuto alcolico nello stadio e non potranno bere sugli spalti.

I funzionari tedeschi hanno avvertito che ci sarà un approccio di “tolleranza zero” nei confronti di ciò che il capo della polizia calcistica britannica Mark Roberts ha descritto come “comportamento gravemente offensivo”. Il saluto nazista è un reato in Germania, mentre le canzoni di guerra antitedesche, che da anni vengono regolarmente cantate durante le partite dell’Inghilterra, sono considerate del tutto inaccettabili. Chiunque venga sorpreso a farlo, può aspettarsi che la polizia tedesca lo conduca a un bancomat e che paghi una multa sul posto”.

Roberts si è espresso anche sul tema degli abusi online: «Se le persone pensano di potersi nascondere dietro le loro tastiere e commettere crimini di odio razziale o di altro tipo online, li perseguiremo».

