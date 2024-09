“Se sei in pericolo urla «Panama» e la polizia ti aiuterà”: la parola d’ordine per i tifosi inglesi agli Europei

Attivato un apposito protocollo: alla parola d’ordine scatta un team speciale di sicurezza. Paura per Inghilterra-Serbia

“Se sei in pericolo urla «Panama» e la polizia ti aiuterà”: la safeword per i tifosi inglesi agli Europei

Ai tifosi inglesi in Germania per gli Europei è stata fornita una “safeword”, una parola d’ordine, per farsi capire subito dalla polizia tedesca: se si sentono in pericolo o minacciati, in particolare nella partita contro la Serbia, dovranno urlare “Panama”. E scatterà un protocollo apposito.

Il personale che sente la parola d’ordine dovrà – spiega le linee guida fornite dalle autorità – “offrire immediatamente la possibilità di un luogo in cui ripararsi”, attivando un apposito “team Panama: un team multilingue e multiprofessionale formato per l’intervento di crisi, in comunicazione non violenta e in de -escalation”.

Il piano Panama

Un protocollo simile – spiega il Telegraph – è già utilizzato in alcune partite della Bundesliga e nei grandi festival musicali in Germania, e visto che Inghilterra-Serbia è una partita a rischio disordini, ecco scattare il piano “Panama”.

Wilhelm Wessels, responsabile del progetto Euro 2024 a Gelsenkirchen, ha dichiarato: “Tutti i partner delle forze dell’ordine della città, come i vigili del fuoco, la polizia e il servizio di ordine pubblico municipale, nonché l’intero personale Euro sul posto, conoscono le regole e possiamo reagire di conseguenza”.

