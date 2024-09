Dortmund, Hummels dietro l’addio di Terzic: «Mi vergognavo a giocare facendo le barricate» (Sky De)

Lo scontro col difensore prima della finale di Champions. Alla Bild aveva detto: «MI sentivo insultato a scendere in campo in quel modo»

L’allenatore del Borussia Dortmund Edin Terzic ha lasciato il suo incarico con effetto immediato appena due settimane dopo aver la finale di Champions League. Terzic ha chiesto la risoluzione del suo contratto giovedì mattina. Lo ha comunicato il club con un comunicato. Un addio che arriva dopo le notizie in Germania di uno scontro con il difensore Mats Hummels nei giorni prima della finale di Champions League che “è diventato violento“.

Hummels ha infatti criticato la tattica di Terzic prima della finale di Champions persa contro il Real Madrid per 2-0. Secondo Sky De, quelle critiche sono state la scintilla della lita tra l’allenatore e il difensore.

«Ero furioso perché pensavo che il Borussia Dortmund non dovesse giocare così, contro nessun avversario al mondo», aveva dichiarato Hummels alla Bild riguardo al modo in cui la squadra ha giocato contro avversari che in classifica erano in una posizione più alta.

«Non pensavo che potesse andare avanti così. Mi sono sentito insultato, quasi mi vergognavo a scendere in campo in quel modo. Così sottomesso, così debole in termini calcistici. Le due partite contro Stoccarda e la trasferta di Leverkusen, ci siamo barricati con 11 uomini in area».

Terzic molla il Borussia Dortmund col modello “Ti lascio perché non ti merito” (VIDEO)

Un po’ a sorpresa Edin Terzic molla il Borussia Dortmund. Lo ha annunciato lo stesso tecnico, anche con un video sui social. Secondo i media tedeschi, subentrerà il vice allenatore Nuri Sahin per il momento.

“Caro Borussia, anche se mi fa davvero male in questo momento, ti informo che da oggi lascerò il club. Ho chiesto ai dirigenti un colloquio dopo la finale di Wembley. Perché dopo dieci anni qui, di cui cinque nel team di allenatori e due anni e mezzo come capo allenatore, ho la sensazione che l’imminente ripartenza dovrebbe essere accompagnata da un nuovo uomo in panchina“.

L’amministratore delegato Watzke ha ringraziato l’allenatore per “il lavoro eccezionale. Edin ed io rimarremo sempre amici”.

Terzic ha portato il Borussia in finale di Champions League, ma in campionato è arrivato quinto.

ilnapolista © riproduzione riservata