Terzic molla il Borussia Dortmund col modello “Ti lascio perché non ti merito” (VIDEO)

«Alla squadra serve un allenatore diverso, ora. Ho chiesto ai dirigenti di andar via subito dopo la finale di Wembley. Ero qui da dieci anni»

Un po’ a sorpresa Edin Terzic molla il Borussia Dortmund. Lo ha annunciato lo stesso tecnico, anche con un video sui social. Secondo i media tedeschi, subentrerà il vice allenatore Nuri Sahin per il momento.

“Caro Borussia, anche se mi fa davvero male in questo momento, ti informo che da oggi lascerò il club. Ho chiesto ai dirigenti un colloquio dopo la finale di Wembley. Perché dopo dieci anni qui, di cui cinque nel team di allenatori e due anni e mezzo come capo allenatore, ho la sensazione che l’imminente ripartenza dovrebbe essere accompagnata da un nuovo uomo in panchina“.

L’amministratore delegato Watzke ha ringraziato l’allenatore per “il lavoro eccezionale. Edin ed io rimarremo sempre amici”.

Terzic ha portato il Borussia in finale di Champions League, ma in campionato è arrivato quinto.

Eine Nachricht von Edin Terzic an alle Borussinnen und Borussen. pic.twitter.com/6KLe5hT4vu — Borussia Dortmund (@BVB) June 13, 2024

