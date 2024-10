Disastro Italia: confronto Spalletti-squadra, i giocatori volevano la difesa a cinque (Repubblica)

La squadra voleva più certezze. Spalletti ha rivendicato la propria leadership. La guida è lui e le decisioni, come le responsabilità, spettano a lui

Disastro Italia, confronto Spalletti-squadra, i giocatori volevano la difesa a cinque. Lo scrive il quotidiano la Repubblica.

La squadra voleva più certezze. L’allenatore più convinzione da parte loro. I giocatori avrebbero preferito adottare un copione a loro più familiare – tutti o quasi vengono da squadre che usano principalmente la difesa a tre, anzi a cinque – e forse scegliere un atteggiamento più prudente. “Dobbiamo recuperare una tenuta difensiva”, ha detto a caldo dopo il ko Donnarumma. È probabile che la squadra non abbia digerito i cambi di modulo frequenti: troppo poco tempo per troppe indicazioni.

“Dovrò cambiare qualcosa”, ha confessato Spalletti prima di lasciare Berlino. Ma l’allenatore, davanti alla squadra, ha anche rivendicato la propria leadership. La guida è lui e le decisioni, come le responsabilità, spettano a lui. Un modo per tirare una riga dopo questa delusione, questa figuraccia. Da capire se sia la base per ripartire insieme e costruire la squadra che non dovrà fallire la qualificazione al Mondiale per la terza volta. O se sia il motivo su cui fare scelte diverse. Più estreme e definitive.

L’Italia ieri è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale di Euro2024. Ma non solo: il match è stato tra i meno visti degli Azzurri nella competizione.

Sulla Rai la partita, in programma alle 18, ha chiuso con 10.692.000 telespettatori e il 64,3% di share; si aggiungono anche i dati di Sky, 1.500.000 spettatori e uno share del 9,1%. In totale, il match ha incollato allo schermo 12.192.000 telespettatori, per uno share pari al 73,4%.

Tuttavia, c’è da considerare che era il primo match dell’Italia a questi Europei nella fascia pomeridiana e non in prima serata. A livello di telespettatori, contro la Svizzera è la terza partita meno seguita; mentre per quanto riguarda lo share, è stata la migliore. Ciò significa che la maggior parte degli spettatori è rimasta incollata allo schermo per un tempo abbastanza sufficiente.

Il match più visto resta quello tra gli Azzurri e la Croazia, con più di 15mila spettatori nella media tra il servizio pubblico e la pay tv.

Se torniamo indietro ai precedenti ottavi di finale degli ultimi quattro Europei, Svizzera-Italia si posiziona all’ultimo posto in termini di spettatori, ma al terzo per lo share. L’ottavo più visto rimane quello contro la Spagna a Euro 2016 (19.671.900 telespettatori, share 80,30%).

ilnapolista © riproduzione riservata