Flop dell’Italia anche in tv: il match contro la Svizzera è tra i meno seguiti a Euro2024

L’Italia ieri è stata eliminata dalla Svizzera agli ottavi di finale di Euro2024. Ma non solo: il match è stato tra i meno visti degli Azzurri nella competizione.

Flop dell’Italia anche in tv: i dati auditel del match contro la Svizzera

Sulla Rai la partita, in programma alle 18, ha chiuso con 10.692.000 telespettatori e il 64,3% di share; si aggiungono anche i dati di Sky, 1.500.000 spettatori e uno share del 9,1%. In totale, il match ha incollato allo schermo 12.192.000 telespettatori, per uno share pari al 73,4%.

Tuttavia, c’è da considerare che era il primo match dell’Italia a questi Europei nella fascia pomeridiana e non in prima serata. A livello di telespettatori, contro la Svizzera è la terza partita meno seguita; mentre per quanto riguarda lo share, è stata la migliore. Ciò significa che la maggior parte degli spettatori è rimasta incollata allo schermo per un tempo abbastanza sufficiente.

Il match più visto resta quello tra gli Azzurri e la Croazia, con più di 15mila spettatori nella media tra il servizio pubblico e la pay tv.

Se torniamo indietro ai precedenti ottavi di finale degli ultimi quattro Europei, Svizzera-Italia si posiziona all’ultimo posto in termini di spettatori, ma al terzo per lo share. L’ottavo più visto rimane quello contro la Spagna a Euro 2016 (19.671.900 telespettatori, share 80,30%).

Si va a casa. Meritatamente. La Svizzera ci batte 2-0 ma il punteggio è persino generoso con noi. L’Italia non ha mai tirato in porta. E ora si può dire che il nostro Europeo è stato penoso. Una sola vittoria, contro l’Albania. Mazziatone con la Spagna. Pareggio fortunoso al 97esimo contro la Croazia. E il nulla di oggi. Sappiamo che veniamo da due qualificazioni Mondiali fallite ma quest’Europeo è stato davvero brutto. Ha fornito un’immagine mortificante del nostro movimento. Una delle Nazionali più brutte di sempre. E vero che la Svizzera si era qualificata al Mondiale al posto nostro ma non ci aveva mai dominato, avevamo sbagliato due rigori. Oggi ci ha impartito una lezione di calcio, non era mai accaduto. Italia tra l’impresentabile, l’inguardabile e l’indecente.

