Di Lorenzo, mai alla Juventus. Il Napoli potrebbe dire sì a un’offerta dall’estero (Repubblica)

La cifra dovrebbe ovviamente essere alta, non meno di 25 milioni, ma una valutazione ufficiale del Napoli non c’è: è incedibile

Di Lorenzo, mai alla Juventus. Il Napoli potrebbe dire sì a un’offerta dall’estero. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Scrive Repubblica:

Potrebbe esserci un altro incontro tra il direttore sportivo, Giovanni Manna, e il procuratore del capitano, Mario Giuffredi, ma la volontà di Di Lorenzo, al momento, non lascia aperto alcuno spiraglio di mediazione. L’intrigo resta complicato e forse solo un’offerta proveniente dall’estero potrebbe sbloccarlo. La cifra dovrebbe ovviamente essere alta, non meno di 25 milioni, ma una valutazione ufficiale del Napoli non c’è: Di Lorenzo è stato definito incedibile con una nota ufficiale che ha ricordato il contratto in scadenza nel 2028 e quindi non è mai stato fatto un prezzo. Cosa accadrà? Non resta che aspettare, la telenovela continua ancora e per i titoli di coda bisognerà attendere la fine degli Europei, quando Di Lorenzo spiegherà ufficialmente i motivi che lo hanno portato a maturare il proposito di lasciare la maglia azzurra nonostante uno scudetto vinto da protagonista nel 2023 con la fascia di capitano sul braccio.

Per Di Lorenzo la Juventus è una priorità, il rapporto col Napoli lacerato da situazioni extracampo (Pedullà)

Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà:

Consiglieremmo di aspettare ancora prima di mettere la parola fine alla vicenda Di Lorenzo. Certo, Antonio Conte vorrebbe trattenerlo e tutto quello che volete. Ma la parola fine non va messa, bisogna soltanto avere un po’ di pazienza. Semplicemente perché ci saranno altri confronti e il capitano del Napoli potrebbe ancora ribadire il desiderio di andare alla Juventus. Per lui è una priorità e non ci sono altri discorsi che tengono, è una priorità perché ritiene che il suo rapporto sia stato lacerato irrimediabilmente da situazioni extracampo. Quindi, pazienza. Il Napoli potrebbe proporre uno scambio (abbiamo parlato di Chiesa come gradimento per Conte, ma il resto è da verificare) oppure fare un’offerta congrua, chiaramente in doppia cifra abbondante, per sbloccare la situazione. Ecco perché consiglieremmo di non avere certezze, sia in un caso che nell’altro.

