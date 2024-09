Si è parlato di questo malessere di Di Lorenzo. Conte ha ribadito che per lui il capitano è imprescindibile

Di Lorenzo, Conte intransigente: non vuole che vada via. Il Napoli può ricucire (Di Marzio)

A Speciale Calciomercato Gianluca Di Marzio ha riferito dell’incontro tra Conte, Manna e Mario Giuffredi il procuratore Di Lorenzo.

“Si è parlato di questo malessere di Di Lorenzo per alcune situazioni avvenute durante la stagioni del Napoli e anche dopo, si è parlato della possibilità che possa andar via”.

“Conte è stato intransigente, in maniera ferma e serena, costruttiva, ha ribadito che per lui il capitano è imprescindibile, non vuole prendere in considerazione il suo addio. Il Napoli può ricucire”. Se ne occuperà il ds Manna.

Di Lorenzo, interlocutorio incontro Conte-Giuffredi (Sky Sport)

Massimo Ugolini riferisce di un incontro sereno ma interlocutorio tra le parti: ossia Antonio Conte, il ds del Napoli Giovanni Manna e Mario Giuffredi agente del capitano del Napoli.

Per Sky:

“Giuffredi ha spiegato i motivi del malessere del suo assistito, e come diverse vicende accadute durante la stagione e successivamente l’abbiano portato a valutare la possibilità di lasciare Napoli. Antonio Conte ha ascoltato e compreso le motivazioni del giocatore e ha ribadito come per lui sia imprescindibile”.

Per Sky il giocatore è turbato e teso per tutta una serie di situazioni che lo hanno coinvolto.

Per Michele Criscitiello di Sportitalia toni sereni. Conte avrebbe detto: «Farò la guerra per tenerlo».

Summit Di Lorenzo finito. Toni sereni. Patto di non belligeranza fino al 30 giugno. Presenti Conte, Manna e Giuffredi.Conte sereno e disponibile ma la linea non cambia: “Farò la guerra per tenerlo”. Giuffredi conferma: “Mister, andiamo via”. Conte non gradisce che vada alla Juve — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 11, 2024

Che vuole il capitano dal Napoli? Quale grave torto ha subito?

La domanda è: che vuole Di Lorenzo dal Napoli? Non si capisce che cosa abbia provocato tutta questa agitazione nel capitano del Napoli. Quale sarebbe il grave torto che ha subito? Il Napoli con un tweet ha ricordato l’ovvio: ha un contratto fino al 2028. Resterà a Napoli, anche perché il suo cartellino non vale 130 milioni. Lui e il suo procuratore si mettano l’anima in pace. Tra l’altro Di Lorenzo ha tutto da guadagnare professionalmente dalla sua permanenza a Napoli con Antonio Conte.

Evitiamo pistolotti sul comportamento di un capitano, perché non crediamo alla retorica calcistica. Però almeno ci risparmi queste scene tipiche dei professionisti contemporanei.

Di seguito, la comunicazione del Napoli su X.

Il Calcio Napoli rileva con sorpresa che, per l’ennesima volta in pochi giorni, il signor Mario Giuffredi afferma che Giovanni Di Lorenzo lascerà il Napoli.

Corre l’obbligo sottolineare che Di Lorenzo ha un contratto con il Napoli per altre 4 stagioni sportive, non fa parte del novero dei calciatori di cui la società valuterà il possibile trasferimento ad altro club ed è pertanto esclusa una sua possibile cessione.

ilnapolista © riproduzione riservata