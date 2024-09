Di Lorenzo, Conte incontrerà l’agente all’inizio della settimana prossima (Gazzetta)

L’apertura dell’agente è un passo di riavvicinamento. Conte ha intenzione di sfruttare Giovanni sia da braccetto difensivo sia da esterno a tutta fascia

Il tempo della freddezza è finito, perché Conte ha voglia di prendere in mano la situazione e cominciare il lavoro di riavvicinamento tra società e capitano. Ci metterà la faccia lui, in un incontro che avverrà all’inizio della prossima settimana con l’agente, perché Giovanni ora deve pensare solo all’Europeo, giustamente. Conte confermerà che Di Lorenzo per lui è un giocatore imprescindibile per il nuovo progetto Napoli, uno dei pilastri della nuova era. E dunque basta tensione, bisogna lavorare tutti insieme per ricucire e riportare il sereno in città: il capitano non si tocca, non c’è altra soluzione del Napoli nel suo futuro.

L’apertura al confronto da parte dell’agente di Di Lorenzo è comunque già di suo un piccolo passo di riavvicinamento. Una storia così bella non può chiudersi con uno strappo così netto, dopo un anno nero per tutti. Conte ha intenzione di sfruttare Giovanni sia da braccetto difensivo sia da esterno a tutta fascia: ha bisogno della sua qualità e della sua esperienza. Garantirà lui per la società che il desiderio di tutti è andare avanti insieme, anche perché il Napoli un anno fa gli ha rinnovato il contratto di quattro stagioni, per farne una bandiera. Che adesso è un po’ stropicciata, ma presto potrebbe tornare a sventolare felice come una volta.

Il nuovo tecnico del Napoli Antonio Conte ritiene Giovanni Di Lorenzo uno degli incedibili in vista della prossima stagione. All’inizio della settimana prossima Conte incontrerà Giuffredi, agente del difensore, per convincerlo a trattenere il calciatore a Napoli. Lo scrive Salvatore Malfitano sul sito della Gazzetta dello Sport.

Conte e Oriali hanno già parlato col giocatore, ora tocca a Giuffredi

Il primo incarico di Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli sarà ricucire lo strappo tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del terzo scudetto è profondamente deluso dal fatto che, nelle scorse settimane, il club gli abbia fatto intendere che anche lui sarebbe potuto essere ceduto, davanti a un’offerta congrua. Conte e Oriali hanno già avuto contatti con Di Lorenzo, con il chiaro intento di riportare la pace. L’allenatore gli ha comunicato che lo ritiene incedibile. All’inizio della prossima settimana, Conte incontrerà Mario Giuffredi, agente del giocatore. Il confronto servirà a ribadire l’importanza che Di Lorenzo ha nei suoi piani. Il difensore è stato tra i primi ad appoggiare largamente l’avvento di Conte sulla panchina degli azzurri. Qualora nemmeno questo tentativo di riavvicinamento dovesse andare a buon fine, la Juventus segue con attenzione gli sviluppi della vicenda.

