Conte non aveva altre offerte in Italia, ha fatto scrivere lui il comunicato su Di Lorenzo (Corbo)

Al Tottenham guadagnava poco più di 13 milioni in euro. Conte per molto meno rimette in moto la sua carriera a Napoli

Conte non aveva altre offerte in Italia, ha fatto scrivere lui il comunicato su Di Lorenzo. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Arriverà l’allenatore che preferiscono, anche se è il più difficile da gestire. Quello di cui l’ambiente si fida, uno in grado di parlare chiaro al presidente, senza scrivere ogni sgarbo sul block-notes del rancore, come quello dell’addio di Spalletti. Anche Conte perdona qualcosa a De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Avergli preferito Gasperini fino alla notte del 22 maggio, quando l’Atalanta vince l’Europa League e l’allenatore si inchioda a Bergamo. Antonio Conte riappare, quindi. Tratta con Chiavelli e Manna. Ha urgenza di rimettere la tuta. Gliel’aveva sfilata il Tottenham il 27 marzo 2023. Con un comunicato: “Decisione consensuale”. I giornali insinuano invece: “Rapporto deteriorato con i calciatori”. Va detto che Conte aveva rilevato il club londinese in crisi due anni prima, 11 novembre 2021, per portarlo al quarto posto.

Schemi, allenamenti rigorosi, codice etico in squadra e nella vita privata. Quindici milioni di sterline l’anno secondo “The Guardian”, poco più di 13 milioni in euro. Conte per molto meno rimette in moto la sua carriera a Napoli, non aveva altre offerte in Italia e il Napoli non aveva un’altra scelta migliore per affidabilità tecnica, fame di successi, disciplina. Ha fatto stilare lui il comunicato che blocca Di Lorenzo.

L'analisi tattica di Antonio Conte, a cura di Alfonso Fasano.

