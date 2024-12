Conte, la prima foto e il primo autografo da (quasi) allenatore del Napoli

All’aeroporto di Fiumicino si sarebbe fermato con alcuni tifosi per scattare una fotografia e firmare un autografo. Oltre alla firma anche un “Forza Napoli” conclusivo

Le prime testimonianze da allenatore del Napoli. Conte è atterrato a Roma, all’aeroporto di Fiumicino. Stasera si incontrerà con il presidente del Napoli e il direttore sportivo. I tre andranno a cena insieme. Domani mattina ci sarà la firma sul contratto che legherà Conte al Napoli per tre anni.

Il nuovo allenatore del Napoli all’aeroporto si sarebbe fermato con alcuni tifosi per scattare una fotografia e firmare un autografo. Oltre alla firma dell’ex ct della Nazionale anche un “Forza Napoli” conclusivo che vale più di mille parole.

Conte è a Roma, domani la firma con De Laurentiis e Manna

Finalmente ci siamo. Antonio Conte è a Roma e questo significa solo una cosa. Domani ci sarà la firma. Di Marzio su X:

“Napoli, Antonio Conte è atterrato a Roma. Stasera sarà a cena con Aurelio De Laurentiis e Manna: domani è attesa la firma”.

A Sky il giornalista Emanuale Baiocchini:

«Inizia l’avventura di conte a Napoli. Atterrato a Roma dove ci sono gli uffici della Filmauro. Ci sono De Laurentiis e Manna, andranno a cena insieme e domani ci saranno le firme. L’occasione giusta per mettere tutto nero su bianco».

Domani il giorno giusto. Idea giorno di Sant’Antonio per la presentazione (Sky)

Domani dovrebbe essere il giorno giusto per Conte, comincerà ufficialmente la sua avventura a Napoli. Lo riferisce Massimo Ugolini in collegamento da Castel Volturno su Sky Sport. Ormai si aspetta solo l’annuncio ufficiale, il famoso tweet di De Laurentiis. Per la presentazione del nuovo allenatore c’è l’idea del giorno di Sant’Antonio.

«Domani giorno giusto per Conte. Comincerà ufficialmente l’avventura di Conte a Napoli, il ritorno dell’allenatore in Italia. La presentazione probabilmente sarà fatto la settimana prossima, si pensava di farlo il giorno di Sant’Antonio. Una lunga trattativa dove c’è stata da parte di entrambe le parti la disponibilità a venirsi incontro. Passaggio fondamentale per la riuscita dell’affare. Firmerà un contratto triennale a sei milioni più bonus a stagione. Per quanto riguarda il mercato Osimhen rimane l’unico sacrificabile, poi bisogna capire chi arriverà. Lukaku resta in cima ai desideri del nuovo allenatore del Napoli».

