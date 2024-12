Napoli, Conte è a Roma. Stasera cena con De Laurentiis e Manna e domani la firma (Di Marzio)

Finalmente ci siamo. Antonio Conte è a Roma e questo significa solo una cosa. Domani ci sarà la firma. Intanto il nuovo tecnico del Napoli si concederà una cena con il presidente De Laurentiis e il direttore sportivo Manna questa sera nella Capitale. Lo riferisce Gianluca Di Marzio.

Di Marzio su X:

“Napoli, Antonio Conte è atterrato a Roma. Stasera sarà a cena con Aurelio De Laurentiis e Manna: domani è attesa la firma“.

A Sky il giornalista Emanuale Baiocchini:

«Inizia l’avventura di conte a Napoli. Atterrato a Roma dove ci sono gli uffici della Filmauro. Ci sono De Laurentiis e Manna, andranno a cena insieme e domani ci saranno le firme. L’occasione giusta per mettere tutto nero su bianco».

🔵 Antonio Conte, in Roma today with Napoli director Manna as he will sign in as new manager.

Wednesday is the day, as expected: three year deal to be signed tomorrow. 🔐

📸 Here Conte and Manna on their way to Roma, earlier today. ⤵️✈️ pic.twitter.com/2YkhfRgN4C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2024