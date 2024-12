Domani il giorno giusto per Conte. Idea giorno di Sant’Antonio per la presentazione (Sky)

Osimhen l’unico sacrificabile, c’è l’interesse dell’Arsenal ma ancora non c’è nulla di concreto. Lukaku resta in cima ai desideri del nuovo allenatore del Napoli

Domani dovrebbe essere il giorno giusto per Conte, comincerà ufficialmente la sua avventura a Napoli. Lo riferisce Massimo Ugolini in collegamento da Castel Volturno su Sky Sport. Ormai si aspetta solo l’annuncio ufficiale, il famoso tweet di De Laurentiis. Per la presentazione del nuovo allenatore c’è l’idea del giorno di Sant’Antonio.

La prossima settimana la presentazione di Conte

Le parole di Ugolini:

«Domani giorno giusto per Conte. Comincerà ufficialmente l’avventura di Conte a Napoli, il ritorno dell’allenatore in Italia. La presentazione probabilmente sarà fatto la settimana prossima, si pensava di farlo il giorno di Sant’Antonio. Una lunga trattativa dove c’è stata da parte di entrambe le parti la disponibilità a venirsi incontro. Passaggio fondamentale per la riuscita dell’affare. Firmerà un contratto triennale a sei milioni più bonus a stagione. Per quanto riguarda il mercato Osimhen rimane l’unico sacrificabile, poi bisogna capire chi arriverà. Lukaku resta in cima ai desideri del nuovo allenatore del Napoli».

Alessandro Sugoni in studio completa il discorso sulle idee di mercato del Napoli di Conte:

«C’è l’interesse dell’Arsenal ma ancora non c’è nulla di concreto. Per Lukaku, c’è stato già un primo contatto con Conte. L’alternativa sarebbe Dovbyk. Per la difesa la prima scelta sarebbe Buongiorno, Su Lindstrom ci sono tante richieste di prestito, ci sta pensando il Lione. In caso di una sua partenza, attenzione a Cambiaghi».

Prandelli: «L’unico che può far ritrovare l’entusiasmo ai napoletani»

L’ex Ct della Nazionale Italiana Cersare Prandelli è intervenuto quest’oggi a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni sugli azzurri e gli imminenti Europei.

«Conte è l’unico allenatore che poteva calmare tutto e far tornare l’ottimismo e far ritrovare entusiasmo ai napoletani. Può darsi che Antonio cambi qualcosa sui sistemi di gioco, dopo qualche settimana studierà i suoi uomini e valuterà la rosa, quello che gli darà più garanzie poi verrà utilizzato».

