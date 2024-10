Chi se lo prende Osimhen? Il Napoli sta pensando di abbassare la clausola (Sportmediaset)

“Visto che nessuno ha ancora bussato alla porta con un’offerta, la società starebbe pensando ad uno sconto: la clausola scenderebbe a 100 milioni”

Conte è stato fin troppo chiaro: Kvaratkshelia e Di Lorenzo sono blindati (“decido io”) ma Osimhen no: “Ci sono accordi pregressi, io non posso entrarci”. Tradotto (ma era chiaro dal rinnovo): andrà via. Però qualcuno deve pur comprarlo, pagando una clausola costosissima e accollandosi lo stipendio altrettanto pesante. “Il problema – scrive Sportmediaset – è che, al momento, nessuno ha seriamente bussato alla porta del Napoli con un’offerta seria e questo, in parte, sta bloccando il mercato in entrata”.

“I 120 milioni di euro della clausola del nigeriano farebbero molto colpo per poi affondare il colpo su Romelu Lukaku che, da parte sua, sembra già aver scelto di riabbracciare Conte. Non solo la clausola, ma per le società che vogliono Osi c’è pure un ingaggio da 10 milioni di euro: insomma, costi proibitivi anche per chi non ha problemi come Paris Saint-Germain o la Premier League (interessa ad Arsenal e Manchester United). Questo ovviamente escludendo ipotesi arabe, quelle sì senza limiti di spesa, ma che non interessano al giocatore”.

E allora “l’impasse potrebbe sbloccarsi con una sorta di sconto: scendere sino a quota 100 milioni o giù di lì, magari valutando pure l’inserimento di qualche contropartita per aiutare l’esborso cash del compratore”.

