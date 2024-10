Lukaku ha detto sì al Napoli, si attende solo la cessione di Osimhen per affondare il colpo (Schira)

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Napoli sta continuando a muoversi concretamente per Romelu Lukaku, che ha dato disponibilità al trasferimento al club azzurro. Sarebbe lui il prescelto di Antonio Conte, che lo ha già allenato all’Inter.

Il giornalista scrive su X:

Il Napoli è il club più interessato a Romelu Lukaku. Il ds Manna e l’allenatore Conte hanno già parlato con il Chelsea e l’attaccante nelle ultime settimane. Big Rom ha dato la sua disponibilità al Napoli e sarebbe molto felice di tornare a lavorare con Conte. Il Napoli aspetta la cessione di Osimhen per muoversi.

#Napoli is the club most interested in Romelu #Lukaku. The sports director Manna and coach Conte have already talked with #Chelsea and the striker in the last weeks. Big Rom has given his avaibility to Napoli e would be very satisfied to return to work with Conte. Napoli are…

