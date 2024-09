Importante sarà la figura di Oriali, che Conte ha voluto fortemente. Una squadra vincente si ricostruisce anche così.

Capello: «Conte è l’uomo giusto, i giocatori del Napoli pensavano di poter vincere senza lottare». Lo ha scritto in un editoriale per la Gazzetta dello Sport.

Se c’era bisogno di una scossa, Antonio Conte è l’uomo giusto. Il Napoli è una squadra da ricostruire. (…) Nella stagione che è appena terminata i giocatori del Napoli si sono adagiati, pensavano di poter dimostrare di essere bravi, di vincere senza lottare. (…)

La domanda a cui è difficile rispondere è se il tecnico salentino riuscirà a convivere con una personalità altrettanto forte come quella del presidente Aurelio De Laurentiis.

In città è esploso l’entusiasmo come quel 5 luglio 1984, quando arrivò Maradona. Ma attenzione, Diego era in campo, lui sarà in panchina, non è la stessa cosa. Conte dovrà far sì che la squadra metta in atto quello che lui ha in testa, Maradona col pallone tra i piedi faceva di testa sua. Inventava… Il carisma di Antonio comunque non si discute.

Prosegue Capello: Per finire, importante sarà la figura di Oriali, che Conte ha voluto fortemente. Per intervenire con testa e moderazione su momenti di poco equilibrio e lucidità da parte dello stesso allenatore oppure del presidente. Una squadra vincente si ricostruisce anche così. Spalletti è meno entusiasta di Capello, frasi sempre all’insegna della rosicata Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha tenuto una conferenza stampa in cui ha parlato anche dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Il tecnico ex Tottenham ha firmato proprio stamattina il suo contratto a Roma. Spalletti: «Se Conte è a Napoli è segno che abbiamo lavorato bene» Il ct ha dichiarato quando gli hanno chiesto un commento sulla trattativa: «Non devo commentare niente, io ho deciso di fare questa scelta, mi fa piacere che prendano allenatori di un certo livello e di un certo valore, è segno che abbiamo lavorato per andare a prendere persone top. Mi farebbe piacere rivedere il Napoli in alto, io sono cittadino napoletano, faccio già molte cose da scugnizzo, state attenti». Il comunicato dell’annuncio del tecnico ex Tottenham Queste le prime dichiarazioni di Conte e Di De Laurentiis che sono nel comunicato del club: “Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale”. “Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli” – afferma il Presidente Aurelio De Laurentiis.

ilnapolista © riproduzione riservata