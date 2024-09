Conte: «Il Napoli è una piazza di importanza globale. Prometto che il mio impegno sarà totale»

«Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Farò il massimo per la crescita della squadra e della società»

Queste le prime dichiarazioni di Conte e Di De Laurentiis che sono nel comunicato del club:

“Il Napoli è una piazza di importanza globale. Sono felice ed emozionato all’idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa: farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno, insieme a quello del mio staff, sarà totale”.

“Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli” – afferma il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Per presentare Conte Adl sceglie uno stile sobrio e minimal

Adesso è ufficiale: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha confermato tutto con il consueto tweet in cui dà il benvenuto al nuovo allenatore. Contratto firmato nella sede della Filmauro, in presenza anche di Manna. Conte si lega al Napoli attraverso un triennale a sei milioni di euro a stagione più bonus e senza alcuna clausola “via d’uscita”. Adesso testa al mercato.

Tweet sobrio come minimal è la scenografia con due A a simboleggiare Aurelio e Antonio e un fermacarte che non si capisce perché sia rimasto lì. Siamo distanti anni luce dalla foto western con Carlo Ancelotti. Anche questo è un segnale della svolta presidenziale. Confidiamo in una drastica riduzione delle smargiassate.

