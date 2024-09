Anche domani Conte sarà a Castel Volturno. Il primo obiettivo per il mercato rimane Buongiorno (Sky)

Questa sembra la settimana giusta per dialogare con il Torino. Conte era già stato a Castel Volturno nel 2014, quando in panchina c’era Benitez.

Conte oggi a Castel Volturno. C’era già stato nel 2014, 10 anni fa: era il 21 ottobre e l’allora ct dell’Italia (sempre con Oriali) fece visita al centro per vedere un allenamento del Napoli di Rafa Benitez. Oggi ci ritorna da allenatore del club. Le parole di Massimo Ugolini a Sky e le ultime sul mercato azzurro.

Conte inizia la sua avventura a Castel Volturno

Le parole di Ugolini

«Sta per arrivare Antonio Conte a Castle Volturno. Non è il primo in verità, era stato già qui nel 2014 c’era Benitez. Darà le proprie direttive, è atterrato intorno alle ore 11 a Capodichino, insieme a Lele Oriali e al ds Giovanni Manna. Poi subito in uno degli alberghi utilizzati dal Napoli, il pranzo e poi di nuovo sul van in direzione Castel Volturno. Visiterà le strutture del Napoli, i suoi nuovi uffici, nel frattempo si continua a parlare di mercato. Dipende tutto dal futuro e dal sostituto di Osimhen, si parlerà anche dei rinforzi per la difesa. Anche domani è prevista la permeanze del nuovo allenatore del Napoli».

Le ultime sul mercato del Napoli

In studio approfondiscono il mercato azzurro:

«In queste ore summit per il mercato. Il nome principale in difesa è Buongiorno. Questa sembra la settimana giusta per dialogare con il Torino. In questo momento è il Napoli maggiormente concentrata sul difensore della nazionale. Napoli che in difesa giocherà a tre. Si penserà anche a come rinforzare la batteria di esterni: piace Vanderson del Monaco. È una prima scelta per Conte, grande ultima stagione. Corsa, spinta e grande qualità. In avanti tutto ruota intorno a Osimhen se dovesse lasciare Napoli, il club andrebbe a prendere un nuovo attaccante. Lukaku il preferito, Dovbyk l’alternativa».

