Allarme hooligans: su internet in vendita t-shirt con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence» (CorSera)

Oltre al terrorismo, anche gli hooligans minacciano la festa di Euro 2024. La Germania ha schierato una molte di polizia mai vista prima ma la prudenza non è mai troppa. Su internet si vendono maglie con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence», la partita più a rischio è Serbia-Inghilterra. Lo scrive il Corriere della Sera.

Allarme hooligans, il solito incubo che ritorna. L’allarme per l’arrivo degli ultrà più violenti, specie quelli dell’est Europa, ormai i più pericolosi, è altissimo. Ogni giorno in Germania verranno schierati 22mila agenti. Su Internet sono in vendita t-shirt con la scritta «Euro 2024, Festival of Violence», a dimostrazione che i violenti si preparano a entrare in azione.

Cinque partite ad altissimo rischio di incidenti, solo nella fase a gironi. La prima si giocherà stasera a Gelsenkirchen, fra Serbia e Inghilterra, una vera e propria prova generale. Previsto l’arrivo di 40mila tifosi inglesi. La questione di fondo è principalmente politica. Il riferimento è alle tensioni per l’invasione della Russia in Ucraina, visto che la parte più violenta del tifo serbo è allineata con le posizioni di Putin. In più cade il 25° anniversario dei bombardamenti Nato su Belgrado, in cui il Regno Unito ebbe un ruolo chiave.

I servizi segreti di Berlino hanno segnalato l’arrivo di 500 serbi pronti agli scontri e per questo il governo ha schierato 1300 agenti in più. I più violenti sono i Grobari («becchini») del Partizan e i Delije («Eroi») della Stella Rossa.Le altre quattro partite del dossier sono Polonia-olanda che si giocherà oggi ad Amburgo, Turchia-georgia il 18 a Dortmund, Germania-ungheria il 19 a Stoccarda e Croaziaalbania sempre il 19 ad Amburgo

