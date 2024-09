Dovbyk è in pole position per diventare il centravanti del Napoli (Corsport)

L’Atletico Madrid non è in corsa, non è realmente interessato. L’Arsenal ha preso informazioni ma solo il Napoli ha offerto 35 milioni

Dovbyk è in pole position per diventare il centravanti del Napoli. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

L’Atletico Madrid non è in corsa, non è realmente interessato, e se anche arrivasse il City non ci andrebbe perché vuole continuare a essere protagonista e garantire una bella vita alla sua famiglia: tutto ciò che gli offre il Napoli, insomma. Artem Dovbyk ha le idee chiarissime, proprio come quando gioca e colleziona gol in serie. Il capocannoniere della Liga, il Pichichi, è diventato il grande protagonista della lunga maratona dell’Ucraina verso l’Europeo: ormai lo chiamano così, “la stella” della nazionale.

24 gol in campionato, 25 contando anche quello nel secondo turno delle qualificazioni Champions, lo stesso bottino messo insieme con il Dnipro-1 l’anno prima. Ma con ogni dovuto rispetto nei confronti della Premier liga ucraina: ha tutto un altro significato, segnare a raffica in Spagna e piazzarsi davanti a gente del calibro di Bellingham, Vinicius jr. e Lewandowski nella classifica dei cannonieri.

Dovbyk ha spiegato la sua voglia di crescere (altrove)

Un attaccante che ha cominciato ad attirare le attenzioni di un bel po’ di club sparsi ovunque, con menzione speciale per l’Italia. «Sì, il mio agente parla con qualche squadra italiana». Mister Alex Liundovskyi, per la precisione, chiacchiera molto con il Napoli, con il ds Manna, ma lo ha fatto anche con il Milan. Il club azzurro, però s’è lanciato con la sicurezza di chi vuole il giocatore e, dicono in Catalogna, avrebbe anche dimostrato la disponibilità a offrire 35 milioni di euro. Il Girona, però, punta a incassare 40 milioni.

Nel corso di una delle interviste d’accompagnamento all’esordio europeo di domani contro la Romania all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, Dovbyk ha spiegato senza mezzi termini la sua voglia di crescere (altrove): «Ho 27 anni e credo sia giunto il di compiere qualche passo avanti: ho una serie di proposte serie ma non ho ancora scelto». Si parlava dell’Atletico Madrid, ma Artem non è un obiettivo dei Colchoneros. L’Arsenal potrebbe essere una soluzione, ha preso info, ma il Napoli è in pressing. La cosa fondamentale, comunque, è il progetto. Un progetto fatto apposta per lui: «Facciamo un’ipotesi: il City è il City, ma se mi volesse non accetterei. Loro hanno Haaland, perno centrale del presente e del futuro. La certezza è che per il momento non c’è nulla di chiaro: il mercato è appena cominciato».

