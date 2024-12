The Athletic ricorda l’accordo sul tovagliolo tra De Laurentiis e Gasperini del 2011, come Messi

“Ne hai una copia?” gli chiese Gasperini. De Laurentiis disse di no, e Gasperini finì all’Inter

Nel mare magnum d’elogi sperticati che la stampa internazionale dedica all’Atalanta, The Athletic – di sponda sul New York Times – scrivendo del futuro prossimo di Gasperini, ricorda che il Napoli lo voleva già nel 2011. E che ci fu anche un accordo più o meno siglato su un tovagliolo d’un ristorante. Un po’ come quello di Messi finito all’asta da poco.

“Il Napoli lo vuole, come ha fatto in passato. Gasperini e Aurelio De Laurentiis sono andati a cena nel 2011, dove è stato firmato un tovagliolo come memorandum d’intesa. “Ne hai una copia?” chiese Gasperini. De Laurentiis no, e Gasperini finì all’Inter, un’esperienza di breve durata (esonerato dopo appena cinque partite) che lo ha segnato profondamente. L’Atalanta, in corsa con le maglie blu e nere in stile Inter, che hanno condiviso anche lo sponsor principale dell’Inter per la finale di ieri sera, è stata la sua vendetta”.

The Athletic ovviamente elogia “i Percassi, meritano un immenso credito. Hanno trasformato questo club in una versione sostenibile e meno stellare di ciò che rappresentava il Parma negli anni ’90 ed è giusto che l’Atalanta diventi la prima squadra italiana da allora a vincere la Coppa Uefa. Sono stati al fianco di Gasperini quando ha perso quattro delle sue prime cinque partite di campionato in carica nel 2016 e sono stati premiati con quattro finali di coppa e quattro qualificazioni alla Champions League. Il successo del loro modello di accademia e di scambio di giocatori ha permesso al club di costruire e vincere di nuovo in campo e fuori, attirando un nuovo proprietario di maggioranza in Steve Pagliuca, i cui Boston Celtics potrebbero ancora diventare campioni Nba per la prima volta dal 2008. mese. Il loro Gewiss Stadium è stato interamente ristrutturato e i lavori sono quasi ultimati. È, per molti aspetti, la casa che Gasperini ha costruito”.

