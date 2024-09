Il ct della Spagna su Fabian Ruiz: «È estremamente sottovalutato»

Luis De La Fuente: «Se Fabian si chiamasse diversamente, tutte le persone parlerebbero continuamente di quanto è forte»

Il tecnico della Spagna Luis De La Fuente ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria della gara d’esordio di Euro2024 contro la Croazia parlando di Fabian Ruiz

«Sono molto felice per tutte le persone nella squadra. Sono un gruppo insaziabile nel lavoro e nel miglioramento. Lo staff tecnico sono i migliori del mondo. Formiamo una grande famiglia. Abbiamo i piedi per terra, anche se sappiamo che è un colpo morale importante. È la strada da seguire. Felice perché tutti gli spagnoli sono orgogliosi della squadra»

Nacho e Le Normand

«Sono molto tranquillo per l’impegno di tutti. Ci sono due giocatori per posizione e tre polivalenti. Sono molto felice e tranquillo con i quattro centrali. Tutti lo faranno bene»

Abbassa la pressione

«Parte del mio lavoro è quello di controllare ciò che accade a casa nostra. Inviamo il messaggio di tranquillità e calma. Abbiamo trasmesso l’idea per molto tempo e quello che ci piace di più è che la Spagna si entusiasma con noi»

Controllo del gioco

«L’ho dedicato alla famiglia e agli amici che c’erano in tribuna. Ecco perché mi sono avvicinato. Abbiamo controllato il partito. Giocare e soffrire. Abbiamo saputo applicarci in difesa. La partita è stata interpretata alla perfezione. Molto brillanti nella pressione alta e questo ci ha dato un vantaggio. Questa squadra ha molti record e i rivali non sanno come possiamo attaccarli. Abbiamo un margine di crescita»

Lamine Yamal

«Continua a battere i record e a maturare ogni giorno di più ed essendo sulla buona strada per essere un giorno un grande giocatore»

Fabián «Se Fabian si chiamasse diversamente, tutte le persone parlerebbero continuamente di quanto è forte. Fidatevi, è estremamente sottovalutato»

