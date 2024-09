Spalletti: «La bischerata l’abbiamo sempre in canna»

A Sky: «Quando si comincia a palleggiare comodi e ci sembra di essere padroni facciamo la bischerata»

Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro l’Albania

Le parole di Spalletti

Nei primi minuti dopo il gol?

«Sono stati doppiamente bravi. Tutti hanno partecipato agli errori dei compagni di squadra. Tutti ci dividiamo quello che succede in campo, sia un gol che un passaggio sbagliato. Non c’è quello più bravo, quello più furbo. Chi vince la coppa ne stacca un pezzetto per uno e la divide con gli altri»

Avete lasciato i loro laterali isolati

«Si è deciso di giocare così. Barella ha giocato una grande partita perché si è sdoppiato nel ruolo di mezz’ala e di mediano. Però alcune volte ci siamo piaciuti troppo, avevamo preso un bel vantaggio ma non lo abbiamo concretizzato»

Forse è mancata la palla in verticale in qualche momento

«Quello è corretto perché quando poi riesci a tirarli fuori gli rimane spazio alle spalle. Non mi sembra che sia successo tantissime volte. Quando siamo arrivati sulla trequarti c’era la possibilità di mettere la palla sul trequartista opposto»

Spalletti conclude

«Si prova a fare sempre meglio, io per quello che ho visto oggi sono contento. Abbiamo vinto una partita facendo tante cose bene, però c’era la possibilità di andare a concretizzare e abbiamo fatto delle bischerate. Quando si comincia a palleggiare comodi e ci sembra di essere padroni facciamo la bischerata. La bischerata l’abbiamo sempre in canna»

ilnapolista © riproduzione riservata