Spalletti: «Barella? La Nazionale può fare a meno di chiunque, ho 26 giocatori forti»

Subito dopo la vittoria dell’Italia nella partita d’esordio per Euro2024 contro l’Albania, il ct Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai

Le parole di Spalletti

«Si sono viste tante cose buone che debbono portare da qualche parte perché fini a sé stesse non servono a nulla. C’era la possibilità di fare male più volte, puoi riuscirci o meno, ma poi non siamo andati a prendere quella direzione. Ce la siamo preparata bene l’azione costruendola bene, ma poi siamo ritornati indietro. Abbiamo cambiato troppo spesso e troppo velocemente idea di andare a fare male».

Barella?

«È una Nazionale che può fare a meno di chiunque perché ho 26 giocatori forti. Non va bene questa comunicazione che dipende da un singolo. Il secondo tempo loro hanno provato a fare un qualcosa in più e lì dobbiamo ritagliarci maggiori occasioni invece siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva. A volte ci viene di essere un po’ comodi nel fare le cose invece di intrepetare tutto al meglio e in maniera cattiva per avere il vantaggio di determinare il gol»

Ha parlato anche Barella

«Ero un po’ stanco alla fine, però i giorni di riposo mi hanno aiutato tanto e i ragazzi mi hanno aiutato tanto. Quindi sputerà sangue per questa maglia, questi ragazzi. Meritavamo di fare più gol ma purtroppo il calcio è così. Se ci sarò per le prossime partite lo decide il mister, io sarò a disposizione»

