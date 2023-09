Rubiales tipo Vannacci. El Paìs: «Uno così egomaniaco e inetto può finire solo in politica»

Segurola: “Rubiales è alla ricerca di un posto al sole. Nel calcio non avrà posto. E la politica offre sempre opportunità a gente del genere”

Magari Santiago Segurola non lo sa chi é Vannacci. Magari in Spagna non è arrivata l’eco del libro del generale. Ma l’editorialista del Paìs descrive per l’ex Presidente della federcalcio Rubiales la medesima traiettoria: personaggi del genere – è la sintesi del suo pezzo – possono finire solo in una maniera: in politica.

Oggi andrà in onda la sua intervista a Piers Morgan. E vedremo, scrive Segurola, cosa ne uscirà. Intanto però è chiaro che “Rubiales è alla ricerca di un posto al sole. Nel calcio sembra che non avrà posto. Anche se l’egomania e l’inettitudine gli hanno impedito di dimettersi durante il suo discorso davanti all’assemblea, la sua intuizione non lo ha abbandonato. Ha trasformato il suo caso in una questione strettamente politica, secondo il gusto di questi tempi e il carattere divisivo di un uomo primario, senza sfumature, educato dal e per il conflitto, dotato della peculiare capacità di trascinamento che i fanatici mostrano e che li avvantaggia così tanto molto. Queste persone fratturano e inquinano, ma vendono“.

“La vibrante risposta dei suoi accoliti al discorso all’assemblea, e quella di molti di coloro che in seguito si dichiararono in disaccordo con il suo comportamento, spiega il curioso fascino che questa classe di personaggi produce. I ranghi si sono serrati, hanno applaudito, si sono alzati e si sono consegnati a Rubiales dopo un insulto condito con una buona dose di autocommiserazione e slogan a buon mercato: omicidio sociale! falso femminismo!—, esplorando lungo il percorso le notevoli opportunità che la politica offre a individui di questa natura. Non è escluso, per ogni evenienza, che qualcuno trovi Rubiales nella forma che desidera”.

ilnapolista © riproduzione riservata