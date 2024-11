Tracollo col Lecce (salvato dall’ottimo Gotti). È penultimo ma può ancora salvarsi. È a due punti dall’Udinese che cerca Cannavaro

Si sta avvicinando il momento del Sassuolo in Serie B (mazziata 0-3 col Lecce dell’ottimo Gotti subentrato a D’Aversa dopo la testata al veronese Henry). Siamo ancor lontani dall’aritmetica, il club neroverde può decisamente salvarsi. Ha solo due punti di distacco dall’Udinese e se i friulani dovessero affidarsi a Cannavaro, le chance di salvarsi potrebbero aumentare. Non è detta l’ultima parola anche perché Ballardini è un ottimo tecnico e farà tutto quel che è nelle sue possibilità.

Esclusa la Salernitana che è a 15, le altra squadre sono

Sassuolo 26

Frosinone 27 (ma deve ancor giocare)

Udinese 28

Empoli 31

Verona 31

Cagliari 32

Intanto la partita è andata decisamente male. L’avvio per il Sassuolo non poteva andare peggio, in un quarto d’ora è già sotto di due gol presi a distanza di neanche 5 minuti: all’11 arriva il primo gol del Lecce segnato da Gendrey, al 15′ il raddoppio con Dorgu. Dal 20′ arriva la reazione infruttuosa dei neroverdi, che a fine primo tempo rischiano di subire la terza rete per mano dell’azione iniziata da Piccoli, che mette palla in mezzo, con Oudin che non riesce a mettere in porta la palla.

Nel secondo tempo è dominio del Lecce, che mette un punto alla partita con il terzo gol al 60′ segnato da Piccoli in contropiede. Al 66′ il Sassuolo rischia di subire anche il quarto gol, con Consigli che riesce a parare il sinistro ravvicinato di Piccoli. Il Lecce gestisce il vantaggio e conclude la partita in tranquillità, annichilendo i padroni di casa.

È la volta buona che il Sassuolo va in Serie B? (scritto il 22 dicembre)

La speranza c’è. Il Sassuolo quest’anno potrebbe andare in Serie B. Sotto la guida Dionisi, i neroverdi potrebbero compiere l’impresa di retrocedere. Del resto secondo la visione di De Laurentiis, il Sassuolo in Serie A è un non-sense: una piazza piccola, con incassi irrisori, e alcuna capacità attrattiva. Sarebbero fuori dalla Serie Elite. Stanno bene nella Serie B che poi diventerebbe – nei piani aureliani – la Serie A del domani. Un luogo anonimo dove far galleggiare a bagnomaria squadre senza fascino.

Stasera il Sassuolo è stato sconfitto in casa dal Genoa di Gilardino che ha vinto in rimonta. I rossoblù perdevano 1-0 e poi hanno finito per vincere 2-1. Stavolta, senza Berardi, non è riuscito a riprendere la partita come accaduto a Udine.

Il Sassuolo di Carnevali dopo stasera ha 16 punti. L’Empoli terzultimo è a 12. In mezzo ci sono Cagliari e Udinese a 13.

