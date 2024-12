Per Conte Di Lorenzo è intoccabile, ma il capitano è fermo sulla sua posizione (Sky)

«Per Osimhen non sembra esserci il Chelsea, ecco perché il nome di Lukaku in questo momento sembra perdere un po’ di credbilità»

Conte al Napoli è ormai questione di tempo. Ora però c’è da muoversi anche sul mercato giocatori. Si cerca il centravanti per sostituire Osimhen e si cerca soprattutto di ricostruire il rapporto di fiducia con il capitano Di Lorenzo.

Di Lorenzo è ancora turbato

Gli aggiornamenti del giornalista Sky Francesco Modugno:

«Ci sono intese e accordi, tre anni di contratto a 6 milioni più bonus vari. C’è la voglia di cominciare insieme questo progetto insieme, un progetto sostenibile, ma ambizioso. Si investirà quanto ricavato dalle cessioni, una su tutte quella di Victor Osimhen con la sua clausola da 130 milioni di euro. È un momento in cui Osimhen, Calenda e Manna stanno sondando il mercato per capire quali possibilità ci sono. Non sembra esserci il Chelsea, ecco perché il nome di Lukaku in questo momento sembra perdere un po’ di credbilità. Sarà un Napoli forte, sebbene il tetto ingaggi è destinato a rimanere così com’è. Sarà un Napoli che si metterà a 3, qualcosa di nuovo da quello visto recentemente. Poi c’è da coinvolgere emotivamente Di Lorenzo, ancora turbato e abbastanza fermo sulla sua posizione. Per Conte è un giocatore assolutamente intoccabile, così come lo è Kvara per il quale il Psg ha buoni argomenti per lusingarlo».

Conte s’avvicina, a Napoli lo strazio degli ultimi mesi sembra lontano una vita. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

A Napoli è cominciato il conto alla rovescia per Antonio Conte e lo strazio degli ultimi mesi sembra lontano una vita. Si aspetta solo il tweet ufficiale con l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis, anche se la firma, in realtà, difficilmente arriverà prima di domenica. Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli e ormai anche i pessimisti si stanno lasciando andare: la città della scaramanzia ancora una volta ha perso il controllo, come un anno fa quando vedeva lo scudetto sempre più vicino.

ilnapolista © riproduzione riservata