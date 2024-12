L’Équipe racconta la vita austera di Vinicius: “Niente eccessi, solo i videogiochi”

“Dopo l’allenamento collettivo, fa potenziamento muscolare. Nel pomeriggio si allena di nuovo. Segue il suo riposo quotidiano di circa un’ora, fatto in una camera iperbarica con una maschera d’ossigeno”

Vinicius ha inaugurato una nuova generazione di giocatori brasiliani diversa da quella di Roberto Carlos e Ronaldo che “infiammavano le notti della capitale spagnola fino alle prime ore del mattino“.

Lo scrive l’Équipe che racconta la vita “noiosa” dell’attaccante del Real Madrid.

«La vita di Vini è piuttosto noiosa», ammette una persona vicina all’attaccante. “È guidata solo dal calcio e per il calcio. La sua vita quotidiana assomiglia molto a quella di un altro illustre numero 7 del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, uno dei modelli di Vinicius. Come il portoghese, ha uno stile di vita drastico, con l’obiettivo di rimanere il più a lungo possibile ai vertici del gioco. Le giornate del brasiliano seguono una routine immutabile. Dopo una sessione di potenziamento muscolare, l’allenamento collettivo del mattino viene talvolta integrato da sessioni di potenziamento muscolare nel centro di allenamento del club madrileno. Nel pomeriggio, insieme al suo preparatore atletico personale, svolge un’altra sessione di allenamento giornaliera. Segue il suo riposo quotidiano di circa un’ora, fatto in una camera iperbarica con una maschera d’ossigeno, per favorire il recupero e prevenire gli infortuni. Un processo raccomandato dal suo connazionale ed ex compagno di squadra Casemiro”.

Vinicius, rigoroso anche nella vita privata

La routine rigorosa di Vinicius implica una dieta altrettanto rigorosa. “Pur odiando il pesce, Vinicius lo mangia quasi ogni giorno. E quando la sera si concede un po’ di relax con i suoi giovani compagni di squadra del Madrid in un ristorante, spesso salta la cena. In genere il brasiliano mangia prima di uscire per non interrompere la dieta. Con l’eccezione delle vacanze, l’attaccante del Real non si concede eccessi nemmeno quando esce a festeggiare. Non esagera e non torna mai a casa troppo tardi”.

A differenza dei calciatori a cui piace far festa, Vinicius è rigido anche quando si parla di gestione del riposo. “L’idea è quella di rispettare il numero di ore di sonno al giorno, stabilito dalla sua squadra personale. Quando torna a casa la sera, di solito è dopo una partita in trasferta e il suo fisioterapista lo aspetta sempre per fargli un trattamento. Relativamente casalingo, le sue principali distrazioni sono i videogiochi e le partite a carte con i suoi compatrioti e vicini di casa Rodrygo e Éder Militao“.

