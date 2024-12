Lautaro, gelo Inter-agente: pure 10 milioni sono troppi, ricordate le prestazione opache in Champions

Il club non ha gradito né l’aver messo in piazza gli affari di casa né l’improvviso aumento delle richieste. Ieri l’incontro

Lautaro Martinez, è scontro tra l’Inter e l’agente. Il club non ha gradito né l’aver messo in piazza gli affari di casa né l’aumento delle richieste.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Il pallone passa a Lautaro. Si trova davanti alla porta spalancata e deve scegliere se fare gol, oppure se tirare ancora oltre la traversa. Adesso, infatti, spetta a lui, e soltanto a lui, decidere se venire incontro alle necessità dell’Inter, oppure restare sulla richiesta di 12 milioni a salire, per il rinnovo del suo contratto. Nel primo caso, le trattative proseguiranno con rinnovato ottimismo, al fine di trovare un’intesa che possa soddisfare tutti. Altrimenti, sarà rottura.

Nel braccio di ferro tra il campione del mondo argentino Lautaro Martinez e l’Inter per il rinnovo delle condizioni contrattuali è emerso il dato opaco delle sue prestazioni in Champions League dall’incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’avvocato Camaño, l’agente dell’argentino. È andato in scena ieri mattina, non in viale Liberazione, ma in uno degli alberghi del centro. Era un appuntamento atteso e dovuto, visto che negli ultimi giorni la tensione aveva raggiunto livelli non previsti. Colpa, in particolare, delle dichiarazioni del procuratore, ben poco gradite dall’Inter. Che avrebbe preferito il silenzio, piuttosto che mettere più volte la questione su piazza.

L’Inter è rimasta sorpresa, perfino sconcertata, dalla portata delle nuove richieste. Ma Marotta e Ausilio sono comunque rimasti sulle loro posizioni: impossibile, come quota fissa, non solo arrivare a 12 milioni, ma anche a 10.

L’agente di Lautaro: «Disponibile a trovare un accordo con l’Inter ma non di qualsiasi tipo»

L’agente di Lautaro Martinez spaventa l’Inter. Il club è appena passato nelle mani del fondo Oaktree ma la questione rinnovi continua a essere un argomento caldo in casa Inter, soprattutto quello del capitano argentino. Il suo agente, Alejandro Camano, intervistato da FcInternews ha dichiarato:

«L’Inter vuole rinnovare e noi abbiamo già detto di sì, perché Lautaro è felicissimo all’Inter. La discussione che partirà dal fatto che Lautaro, rispetto a quando ha rinnovato l’ultima volta, è ancora più speciale per i nerazzurri. Aggiungo che la sua lealtà per l’Inter è assoluta. Vuole restare e rinnovare, ma si dovrà parlare di che giocatore sia diventato oggi. Se per tutto il mondo è paragonabile a un Haaland, a un Mbappé, a giocatori di altissimo livello internazionale, si deve partire da qui. In Italia ci sono calciatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno. Dovrò affrontare tutte queste tematiche con l’Inter quando ci vedremo. Noi comunque non abbiamo parlato con alcun club per una sua eventuale cessione, proprio perché il ragazzo vuole rimanere a Milano».

