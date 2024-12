Jorginho, l’agente: «Non escluso un ritorno al Napoli se c’è Calzona che lavorava con Sarri»

La prima scelta per il futuro del centrocampista, secondo il suo agente, sarebbe infatti la Lazio per tornare a lavorare con Sarri

Joao Santos, agente di Jorginho, ex calciatore del Napoli, oggi regista dell’Arsenal, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tvplay ed ha fatto il punto sul futuro del proprio assistito.

«Dove lo immagino? Se dobbiamo fare un gioco lo vedrei meglio alla Lazio per la presenza di mister Sarri che conosce molto bene le sue caratteristiche, ma devo dire anche alla Juventus dove c’è un grande direttore sportivo come Cristiano Giuntoli con cui ha vissuto tanti anni belli al Napoli»

Jorginho al Napoli

Inoltre Santos ha parlato anche del Napoli di Aurelio De Laurentiis, club nel quale la carriera dell’italo-brasiliano è decollata prima del passaggio al Chelsea e successivamente all’Arsenal: «Poi sinceramente non escludo anche un ritorno in maglia azzurra col nuovo mister Calzona che prima lavorava con Sarri. Alla Roma invece non credo perché non ci sono mai stati contatti ma, per forza e tradizione, non escludiamo Milan e Inter dove vorrebbero giocare tutti»

In una recente intervista al Times aveva detto parlando del gioco d’azzardo: «Mi piace trovare nuovi posti da vedere, esplorare e conoscere nuove culture. Ma diciamo che, se vado da qui in Italia, viaggio su voli normali. Non ho bisogno di un jet privato se non ho urgenze. Non gli dispiace essere infastidito dai tifosi negli aeroporti. “Fa parte del lavoro” ma lo trova eccessivo quando le persone cercano di fotografarlo mentre mangia nei ristoranti.

