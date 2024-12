Il primo compito di Conte al Napoli sarà sistemare lo spogliatoio instabile (Libero)

Non è un caso, infatti, che il tecnico abbia chiesto di bloccare la cessione di Giovanni Di Lorenzo, leader del Napoli dello scudetto ma ora con un piede fuori

Parole, parole, parola. Ecco a che punto si è al momento per il futuro della panchina del Napoli. Non c’è ancora una certezza perché il ds Manna e Conte stanno finendo di discutere il contratto, ma intanto la macchina del calcio deve andare avanti e per questo si comincia a immaginare quale sarà il Napoli di Antonio Conte.

Le mosse di Conte al Napoli

Secondo Libero ad esempio, la prima mossa del tecnico leccese sarà quella di mettere la sua mano nello spogliatoio

“Ma il primo compito di Conte al Napoli sarà sistemare uno spogliatoio instabile negli ultimi mesi. Non è un caso, infatti, che il tecnico abbia chiesto di bloccare la cessione di Giovanni Di Lorenzo, leader del Napoli dello scudetto ma ora con un piede lontano dalla Campania per divergenze con la società (Inter e, soprattutto, Juventus si sono già mosse). Nei prossimi giorni sono attese novità, ma è facile pensare che alla fine il capitano azzurro si convinca a restare per lavorare con Conte. La sensazione di tutti, dai giocatori ai tifosi, è che il Napoli non potesse trovare allenatore migliore per lasciarsi alle spalle i disastri dell’ultima stagione, terminata con la decima posizione in classifica. Tanto che il patron Aurelio De Laurentiis ha messo sul piatto uno stipendio ricchissimo, che con i bonus arriverà quasi a 10 milioni netti a stagione (la parte fissa sarà invece a circa 6,5 milioni)”.

