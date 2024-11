Ventidue anni compiuti proprio ieri, vorrebbe tornare al Real dopo il prestito all’Alaves. Per Buongiorno c’è la concorrenza della Premier

Il madridista Marin e Buongiorno: due nomi per un vero erede di Kim (Corsport)

Scrive così Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport

Non solo attaccanti, però. In Spagna è venuta fuori una nuova candidatura: Rafael Marin Zamora, più semplicemente Rafa Marin, difensore centrale, colosso di 191 centimetri di proprietà del Real Madrid che in questa stagione ha giocato in prestito con l’Alaves. Ventidue anni compiuti proprio ieri, Marin ha collezionato 32 presenze in Liga più 2 in Coppa del Re. Tutto dipende dal Real, ovviamente: l’obiettivo del giocatore, infatti, sarebbe di tornare alla Casa Blanca, da Carletto, in mezzo ai Galacticos che dopo Bellingham, Rodrygo, Vinicius junior e amigos vari, stanno per aggiungere alla compagnia anche Mbappé.

Tra Marin e Buongiorno

Il grande obiettivo del Napoli, comunque, resta sempre Alessandro Buongiorno: De Laurentiis è arrivato a confezionare una mega proposta al Torino di 35 milioni più 5 di bonus, ma i granata aspettano la Premier, fiduciosi di poter ricavare anche di più. Guarda caso: Buongiorno, un’estate fa, era praticamente stato ceduto all’Atalanta, stava per diventare un giocatore di Gasperini, ma poi fece marcia indietro e decise di continuare ancora con il Torino. Corsi e ricorsi? Non si sa mai. Proprio no.

ilnapolista © riproduzione riservata