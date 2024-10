Grosso vuole 2 milioni di euro come risarcimento dal Lione per il “danno” subito (Le Parisien)

Il Lione lo ha esonerato dopo sette partite. Lui ritiene di aver subito un danno a causa dell’esonero e chiede un risarcimento per liberarsi dal club

Fabio Grosso rimbalza agli onori della cronaca sportiva non tanto per meriti sportivo o per la brutta disavventura passata a Marsiglia da allenatore del Lione. Il tecnico italiano ha puntato i piedi rispetto a quanto concordato con il Lione quando il club lo ha chiamato per risollevare una situazione di classifica disastrosa.

Infatti, secondo quanto riporta le Parisien, Grosso, ancora sotto contratto con il Lione fino a giungo 2024. L’allenatore ritiene di aver subito un danno per la sua carriere e chiede un risarcimento piuttosto cospicuo per liberarsi dal club. Scrive il quotidiano francese:

“Licenziato il 30 novembre, Grosso, che non ha digerito l’esonero, ed è ancora impegnato in una procedura di licenziamento con i dirigenti del Lione. E non sembra che abbia scelto una procedura amichevole. L’allenatore 46enne, sotto contratto fino al prossimo giugno con alcuni membri del suo staff, il suo assistente Raffaele Longo, i suoi due preparatori fisici Francesco Vaccariello e Vittorio Carello, e il suo analista Mauro Carretta, vuole ottenere un risarcimento finanziario per il danno che ritiene di aver subito. La sua richiesta sarebbe compresa tra 1,5 e 2 milioni di euro“.

Grosso è rimasto sulla panchina del club francese per appena sette partita. Una sola vittoria per lui, poi due pareggi e quattro sconfitte. Un ruolino di marcia ai limiti del disastroso. Dopo il suo esonero, il Lione ha promosso ad allenatore della prima squadra Pierre Sage, ex assistente di Habib Beye alla Stella Rossa e direttore del centro di formazione del Lione.

Sage ha permesso al club di cambiare la situazione. Le tre vittorie consecutive prima della sosta hanno permesso al Lione di uscire dalla zona retrocessione per la prima volta in questa stagione.

