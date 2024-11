La scaramanzia per Fiorentina-Napoli di venerdì 17 ci porta al ridicolo, il Napoli smentisca (Zambardino)

Sul Corrmezz. De Laurentiis peraltro dimentica il numero di Hamsik. Si presenti a Firenze con tanti corni rossi e una collana di aglio al collo

La scaramanzia per Fiorentina-Napoli di venerdì 17 ci porta al ridicolo, il Napoli smentisca. Lo scrive Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno.

Arriva proprio nella mattinata la notizia che il Napoli avrebbe chiesto lo spostamento del match di Firenze, previsto per Venerdì 17 maggio, al giorno successivo. Motivo? «Scaramanzia». Speriamo in una smentita della società o in una spiegazione un po’ più presentabile. Da un anno a questa parte il Napoli ha già fatto assaggiare ai suoi tifosi l’intera sintomatologia del declino della ragione. Dover subire anche lo scherno di tutta Italia per questa botta di superstizione tribale sarebbe davvero terribile. Va ricordato peraltro che uno dei calciatori più amati e più importanti del ventennio De Laurentiis, il capitano Marek Hamsik, ha portato per dodici stagioni la maglia numero 17. Dodici anni. Ma qui è come se al demone della erraticità gestionale fosse succeduto quello del ridicolo. Per cui finisce nel peggiore dei modi questa stagione che segna l’uscita del Napoli dal calcio importante.

De Laurentiis, elegante come sempre, potrebbe presentarsi a Firenze con un abito consono con le sue dichiarazioni: un sombrero di paglia nero, con tanti corni rossi e una collana di aglio al collo.

Fiorentina-Napoli di venerdì 17 diventa un caso politico (Repubblica)

Repubblica scrive che il Napoli ha chiesto di spostare la partita con la Fiorentina in programma venerdì 17 maggio alle 20:45. Il motivo ha dell’incredibile. Secondo il quotidiano il club di De Laurentiis ha chiesto di giocare sabato 18 “per scaramanzia”.

Scrive Repubblica:

“Atalanta-Fiorentina si recupera il 2 giugno alle 18. Problemi anche su Fiorentina-Napoli fissata venerdì 17 maggio alle 20.45, il Napoli chiede sabato 18 per scaramanzia. Un banalissimo turno di campionato diventa un caso politico. Anche se i contorni sono più da commedia degli equivoci. E in fondo l’artefice è chi con le commedie ha riempito i cinema: succede tutto quando Aurelio De Laurentiis decide che l’anticipo della partita del suo Napoli a Firenze con la Fiorentina a venerdì non gli sta bene. Si è attaccato al telefono chiamando il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini chiedendogli – si fa per dire – di dargli una mano.

E Casini, superando di molto le funzioni e le competenze previste dal ruolo di presidente della Lega, si è preso la briga di chiamare la Fiorentina per cercare una mediazione. Ha proposto alla Fiorentina di giocare sabato. Il Napoli pretende che si scenda in campo il sabato sera, alle 18 o alle 20.45. E la Fiorentina, nonostante avesse dato inizialmente disponibilità a giocare sia venerdì che poi lunedì col Cagliari – per poi avere più di una settimana per preparare la finale di Conference League con l’Olympiacos, ha accettato di cambiare tutti i propri piani. Ma dovendo scegliere preferirebbe la sera. Solo che la sera non si può: diciamo per motivi televisivi e di accordi tra tv. E quindi è estremamente probabile che tutto resti com’è, con la partita a venerdì sera“.

