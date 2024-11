Andrea Agnelli: «Grazie Max (Allegri), hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula»

Il tweet che conferma la spaccatura della Juve e della famiglia. Un’eventuale causa ad Allegri potrebbe trasformarsi in un Ok Corral

Scende in campo Andrea Agnelli con un tweet di ringraziamento a Massimiliano Allegri. Quel ringraziamento che non c’è nel comunicato della Juventus. Altro che incompatibilità con i valori del club, come è scritto nel comunicato ufficiale. A conferma che nella Juventus e nella famiglia Agnelli c’è una battaglia senza esclusione di colpi tra i due rami della famiglia. Adesso sta vincendo John Elkann. Allegri era l’ultimo residuo di Andrea Agnelli rimasto alla Juve. Ora sarà complesso per questa dirigenza fare causa a Massimiliano Allegri. Una causa che rischia di trasformarsi in un Ok Corral.

Ha scritto Agnelli:

Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…

Fino alla fine… — Andrea Agnelli (@andagn) May 17, 2024

Qui invece il saluto di Rabiot.

Ad Allegri glielo dico io il grazie che la Juventus non ha saputo scrivere

di Giuseppe Alberto Falci

Cari amici juventini, adesso che Massimiliano Allegri è stato scaricato come un Maifredi qualunque siete tutti felici? Adesso che uno degli allenatori più vincenti della Vecchia Signora è stato esonerato ufficialmente “per comportamenti incompatibili con i valori della Juventus”, avete realizzato il vostro obiettivo? Bisogna essere chiari: il grande sogno di un pezzo consistente del mondo Juve, in questi lunghi tre anni, è stato l’Allegriout. Più di qualunque cosa il dibattito, ahinoi, è ruotato attorno alla cacciata di mister Acciuga che è stato irriso da chiunque a prescindere da cosa facesse. L’antiallegrismo è diventato come l’antiberlusconismo. Berlusconi ha spaccato il Paese. Allegri ha spaccato la tifoseria della Juventus ma anche l’intero dibattito sportivo. A leggere certi articoli, sembrava che la guida della Juve fosse stata affidata a un allenatore di terzo categoria.

L’esonero arriva in un venerdì di maggio che di numero fa 17, così come avvenne il 17 maggio del 2019. Ma è un esonero figlio di un deficit societario e di una lotta intestina all’interno della famiglia Agnelli. Ci si è serviti di una reazione eccessiva, ovviamente da condannare, per accompagnarlo alla porta. Una mossa sbagliata che a mio avviso pagheremo. In questo contesto, pochi minuti fa Max ha lasciato la Continassa dopo aver vinto l’ennesimo trofeo che in pochi speravano vincesse. Ecco perché vorrei dirgli grazie, e vorrei dirglielo a caratteri grandi “GRAZIE” perché la società non è stato in grado di pronunciare o scrivere quella parola che fa la differenza. Dove è finito lo stile Juve, cari amici bianconeri?

p.s. auguro a Massimiliano Allegri di prendersi le sue rivincite com’è successo a Carlo Ancelotti dopo Napoli.

