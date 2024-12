Allegri, la Juve rifiuta la prima proposta di Allegri, vuole abbassare la cifra (Gazzetta)

Il tecnico chiedeva 14 milioni di euro lordi (a fronte dei 20 che dovrebbe percepire per l’ultimo anno di contratto, staff compreso)

Mentre la Juventus si avvia verso la strada di Thiago Motta c’è ancora da sciogliere il lodo Allegri. Il tecnico livornese esonerato era legato ai bianconeri con un contratto di 7 milioni a stagione fino al 2025, ma entrambe le parti puntano ad una risoluzione della situazione.

Allegri non vuole restare fermo e in questo senso ha già raccolto l’offerta araba dell’Al Hilal, dove ci sono Neymar e Koulibaly pronti ad accoglierlo. La Gazzetta dello Sport scrive oggi che la prima proposta del tecnico è stat rifiutata dal club binaconero

Allegri-Juve, si tratta

“Tutto è in mano agli avvocati dopo le contestazioni disciplinari che il club gli ha mosso, costategli l’esonero dopo la finale di Coppa Italia. Si cerca una strada per evitare di andare in causa, arrivando a una transazione. La prima proposta di 14 milioni di euro lordi fatta dall’allenatore (a fronte dei 20 che dovrebbe percepire per l’ultimo anno di contratto, staff compreso) è stata rifiutata. Il club bianconero punta ad abbassare la cifra”.

