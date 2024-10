Zaniolo un pallino di Manna: il Napoli ci sta pensando (Di Marzio)

Non sarà riscattato dall’Aston Villa e lui vorrebbe tornare in Serie A. Manna lo voleva già alla Juve.

Il Napoli sta pensando a Nicolò Zaniolo, che non sarà riscattato dall’Aston Villa. Agli azzurri serve un calciatore che si alterni con Matteo Politano e l’ex Roma sarebbe il giocatore ideale, secondo anche il nuovo ds Manna.

Zaniolo è un pallino di Manna

Gianluca di Marzio scrive:

L’attaccante ex Roma – oggi all’Aston Villa, che però non lo riscatterà – in estate farà rientro al Galatasaray, ma potrebbe comunque rimanere con la valigia in mano. Zaniolo (classe 1999) infatti è un pallino di Manna già dai tempi della Juventus: il futuro nuovo ds del Napoli lo porterebbe volentieri in azzurro, sfruttando anche la volontà del calciatore di tornare a giocare nel nostro campionato. Il Napoli può pensarci seriamente.

Zaniolo, adesso che grazie alla oblazione tutto può dirsiterminato, come si sente?

«Meglio naturalmente, ma avevo già cominciato a sentirmi così dopo l’incontro con la procuratrice, quando è stata accertata la verità di quello che dicevo».

Per lei l’ammenda è irrisoria.

«È vero, ma ho deciso di devolvere in beneficenza una somma all’ospedale Gaslini. Io sono di La Spezia e conosco bene quella struttura. Se la sfortuna mi avesse preso di mira, uno di quei bambini avrei potuto essere io».

Come ha vissuto l’inchiesta della Procura di Torino?

«Anche se poi tutto è andato bene, non è stata una cosa bella, ma non posso dire nulla sulle indagini, lo sa. La cosa importante è che sia finita, però è brutto essere tirati in mezzo a una storia del genere senza avere fatto niente di grave. Ha presente come posso aver vissuto l’arrivo della polizia a Coverciano? Un incubo».

