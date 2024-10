Scontro Juve-Cr7, la liberatoria firmata per andare allo United libererebbe la Juve da qualsiasi responsabilità

È attesa per la settimana prossima la decisione in merito ai 19,5 milioni chiesti dal portoghese. Secondo Tuttosport Giuntoli potrebbe ritrovarsi con 19,5 in più per il mercato

È attesa per la prossima settimana la decisione sul contenzioso fra Cristiano Ronaldo e la Juventus, con il portoghese che chiede al club 19,5 milioni di euro. Tuttosport titola scrivendo che Giuntoli potrebbe avere 19,5 milioni in più da spendere sul mercato.

La disputa è su 19,5 milioni di stipendio che il campione portoghese considerati arretrati e non versati per la “seconda manovra stipendi” della stagione 2020- 21. La società bianconera invece considera questa una richiesta infondata, a tal punto da non ritenere necessario accantonare alcun fondo rischio a bilancio.

La battaglia Juve-Ronaldo

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il termine ultimo entro il quale verrà emessa la sentenza del Collegio arbitrale è fissato per lunedì 22 aprile, ma ci si aspetta un piccolo anticipo. Ma i legali della Juve si dicono sereni anche grazie alla famosa Carta Ronaldo che però non sarebbe stata firmata dal portoghese, così da rendere nullo l’impegno del club di pagare al calciatore quella parte di stipendio in un secondo momento.

In ogni caso per poter cambiare casacca e rendere operativi i documenti di trasferimento da un club all’altro, i calciatori devono firmare un documento di “nulla più pretendere” dalla vecchia società e di conseguenza il passaggio dalla Juventus al Manchester avrebbe “sollevato” qualsiasi potenziale pendenza in essere.

Così i legali di CR7 hanno così deciso di rivolgersi alla giustizia sportiva nella forma del collegio arbitrale per rivendicare il pagamento

La Juventus resta così in attesa della prossima settimana: come è scritto nella relazione semestrale del club, c’è la convinzione che “le pretese sono infondate, anche con il supporto dei propri consulenti e dell’esito degli approfondimenti compiuti».,

