Romano conferma: Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione

Vincenzo Italiano è secondo molti uno dei favoriti del presidente De Laurentiis per la panchina del Napoli della prossima stagione. Sono tanti in realtà i nomi che circolano intorno al club azzurro che potrebbe anche decidere di confermare Calzona.

Il futuro di Vincenzo Italiano è certamente lottando dalla Fiorentina, lo ha confermato questo pomeriggio Fabrizio Romano

Vincenzo Italiano lascerà la Fiorentina a fine stagione, poiché il piano rimane chiaro per entrambe le parti. L’allenatore resta concentrato sulle prossime partite e sugli obiettivi della stagione, poi partirà a giugno, come previsto. La Fiorentina è già alla ricerca di un altro allenatore.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2024