Raspadori, a Italiano verrà chiesto di trovargli una collocazione tattica (Gazzetta)

Il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo e vuole recuperarlo. Capitolo Di Lorenzo, non è più così sicuro che resti

A Italiano verrà chiesto di trovare una collocazione tattica a Raspadori. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Ma a Italiano verrà chiesto soprattutto di trovare una collocazione tattica che permetta a Giacomo Raspadori di tornare il gioiello che era al Sassuolo: il Napoli ha speso 35 milioni per acquistarlo e vuole recuperarlo. Italiano ama il 4-3-3 e il 4-2-3-1, e in quest’ultimo sistema Raspadori ritroverebbe la sua collocazione tattica preferita. Stesso discorso si potrebbe fare per Lindstrom: 25 milioni spesi in estate senza un ritorno tecnico accettabile, almeno fin qui. Vedremo se Italiano troverà la chiave per farlo tornare letale come a Francoforte.

Italiano potrebbe ritrovarsi senza Di Lorenzo

In pochi sono sicuri di restare a Napoli e tra questi potrebbe anche non esserci capitan Di Lorenzo, non più intoccabile come un anno fa.

Raspadori si allontana dall’Inter Dopo la decisione del giudice sportivo infatti il Napoli non ha fatto mistero di non aver gradito l’assoluzione di Acerbi per il caso di discriminazione razziale contro Juan Jesus e questo ha sicuramente esacerbato i rapporti tra i due club, già tesi dopo la questione Zielinski. Cosa ha scritto nei giorni scorsi il Corriere dello Sport.

Davanti a questo scenario, quindi, De Laurentiis accetterà mai di cedere Raspadori all’Inter? Il massimo dirigente azzurro ha sempre fatto muro davanti alle richieste per un suo giocatore da parte di club diretto rivale. Ha sempre preferito vendere all’estero, piuttosto che in serie A. Non a caso, ha ben poco gradito pure il fatto che Marotta e Ausilio abbiano bussato alla porta di Zielinksi in scadenza di contratto, convincendolo a cambiare maglia a fine stagione. Ne ha fatto le spese il polacco, finito fuori dalla lista Champions e, di fatto, non più titolare. Marotta, invece, se l’è “cavata” con una frecciata a margine di una recente Assemblea di Lega. Tuttavia, se l’addio di Zielinski è stato “subìto”, la cessione di Raspadori sarebbe invece una scelta. E come accetterebbe la pizza napoletana che anche lui finisse all’Inter?

