Rangnick conferma l’interesse del Bayern Monaco: «Non so se accetterò, per ora penso all’Austria»

A 90Minuten: «Sono a mio agio qui e al momento non voglio affrontare la questione». Secondo Sky Sport Germania, lui è il favorito.

Ralf Rangnick ha risposto a 90Minuten in merito all’interesse del Bayern Monaco in vista della prossima stagione. Thomas Tuchel andrà via e i bavaresi stanno sondando per l’attuale Ct dell’Austria, che potrebbe avere un doppio incarico con club e nazionale.

Rangnick conferma l’interesse del Bayern Monaco

Le sue dichiarazioni:

«Il Bayern mi ha contattato e ho informato la Federazione austriaca. Ora però voglio concentrarmi sull’Austria e sull’Europeo. Mi sento molto a mio agio qui. Al momento non vi è motivo di affrontare l’argomento in modo specifico. Se il Bayern mi dovesse dire: ti vogliamo a tutti i costi… allora dovrei chiedermi: io lo voglio?»

Per Sky Sport De, è lui il favorito a prendere la panchina

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, sono iniziati i colloqui per Ralf Rangnick sulla panchina del Bayern Monaco. Negli ultimi giorni si sono svolti nuovi colloqui con Rangnick dopo il rifiuto di Nagelsmann. Il Bayern vuole presentare presto un nuovo allenatore. Il contratto di Rangnick durerà fino alla Coppa del Mondo del 2026. Servirebbe quindi probabilmente un compenso di trasferimento e nelle prossime settimane il 65enne sarebbe impegnato negli Europei con la Nazionale austriaca. Il Bayern è ottimista.

Anche il Barcellona su di lui: la Bild parla di un possibile allenatore tedesco sulla panchina dei blaugrana. Rangnick è l’allenatore della Nazionale austriaca dal giugno 2022 – e ha fatto un buon lavoro (18 partite e dieci vittorie). Più recentemente, l’Austria ha sconfitto la DFB-Team per 2-0. Il suo contratto è stato quindi esteso fino al 2026 grazie al successo della qualificazione.

“Laporta sembra essere affasciato da Rangnick. Lo spagnolo è probabilmente entusiasta del lavoro di Rangnick- in Austria – e lo vede come un degno successore di Xavi”.

