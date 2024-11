Rangnick è il favorito per sostituire Tuchel al Bayern Monaco (Sky Sport De)

Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Sport Germania, sono iniziati i colloqui per Ralf Rangnick sulla panchina del Bayern Monaco. Ricordiamo che Tuchel andrà via al termine di questa stagione.

Il tecnico è attualmente ct dell’Austria, con un contratto valido fino al 2026; potrebbe quindi avere un doppio incarico, in stile Calzona al Napoli.

Plettenberg scrive su X: Negli ultimi giorni si sono svolti nuovi colloqui con Rangnick dopo il rifiuto di Nagelsmann. Il Bayern vuole presentare presto un nuovo allenatore. Il contratto di Rangnick durerà fino alla Coppa del Mondo del 2026. Servirebbe quindi probabilmente un compenso di trasferimento e nelle prossime settimane il 65enne sarebbe impegnato negli Europei con la Nazionale austriaca. Il Bayern è ottimista. Anche De Zerbi ancora in corsa. Secondo Tz Muenchen, Rangnick è il favorito!

🚨News #Rangnick | Negotiations now as Rangnick is open to the FC Bayern job. However, a lot still needs to happen …

➡️ New discussions with Rangnick have taken place in recent days after Nagelsmann’s rejection. Bayern want to present a new coach soon

➡️ Rangnick’s contract… pic.twitter.com/eAUN4DiTqb

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 23, 2024