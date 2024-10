Pistocchi: “Thiago Motta dubbioso sulla Juve, Antonio Conte invece ha già detto sì ai bianconeri”

Su Twitter: “Conte ha dato la sua totale disponibilità e ha il placet di Chiellini che fu decisivo per l’esonero di Allegri e di Sarri”

Secondo il giornalista Maurizio Pistocchi, la Juventus potrebbe sostituire Allegri con Antonio Conte. Sarebbe un altro ritorno a Torino. Sull’allenatore salentino però ci sono anche altre squadre. In Italia la principale candidata a prendere Conte è il Napoli. All’estero ci sono diversi top club alla ricerca di un tecnico, dal Bayern al Liverpool.

Il primo obiettivo di Giuntoli, direttore tecnico della Juve, sarebbe Thiago Motta. L’allenatore del Bologna però nutre dubbi circa gli obiettivi e le disponibilità finanziarie. Così si punta a Conte che sarebbe molto gradito dall’ambiente.

Conte ha dato la sua totale disponibilità a tornare in bianconero dopo l’addio di Agnelli

Pistocchi su X (Twitter) scrive:

“Mentre Thiago Motta contattato da Giuntoli, avrebbe qualche dubbio sugli obiettivi e le disponibilità finanziarie necessarie per costruire la Juve del futuro, avendo tra le altre anche una proposta interessante dalla Premiere League , per la Juve torna alla ribalta un nome caro alla tifoseria, quello di Antonio Conte, che ha dato la sua totale disponibilità a tornare in bianconero dopo l’addio di Andrea Agnelli, con il quale i rapporti erano pessimi. Conte piace alla proprietà, che lo considera l’uomo giusto per ricostruire un gruppo vincente, non ha fatto richieste irricevibili e ha il placet del GranVisir bianconero Giorgio Chiellini, molto ascoltato in società (il suo parere fu decisivo già nel primo esonero di Allegri e in quello di Sarri)“.

Antonio resta il sogno di De Laurentiis, ma Italiano è l’obiettivo reale del Napoli (Gazzetta)

De Laurentiis non è un uomo che ama sbagliare e di certo non due volte. Proprio per questo, come scrive la Gazzetta dello Sport, ha subito imparato dagli errori dell’anno scorso.

“Le grandi manovre sono cominciate in largo anticipo. Sarà stato lo scotto della scorsa estate, quando Aurelio De Laurentiis si è ritrovato a giungo con uno scudetto sul petto ma senza allenatore e direttore sportivo. Fatto sta che adesso il presidente non ha voglia di ripetere gli errori del passato ed ha messo in moto la macchina già a marzo per rimettere in pista il suo Napoli, dopo una stagione fallimentare”.

La prima mossa di De Laurentiis è stata quella di Giovanni Manna come ds, ora però c’è la questione allenatore.

“Se Antonio Conte resta il sogno, Vincenzo Italiano è l’obiettivo reale di oggi. De Laurentiis stima tantissimo Italiano: al primo anno in Serie A con lo Spezia, Italiano vinse al Maradona e a fine gara Aurelio entrò nello spogliatoio ospite per complimentarsi col tecnico”

