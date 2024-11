Napoli, rivoluzione a centrocampo, anche Anguissa e Lobotka sono in bilico (Gazzetta)

De Laurentiis è pronto con le sue mosse: Dendoncker e Traorè non verranno riscattati, Cajuste ha deluso, ma anche il futuro di Anguilla e Lobotka è in bilico

La stagione del Napoli e quasi fallimentare, c’è poco da discutere su questo punto. Nulla si può fare per cambiare quello che è stato, ma il presidente De Laurentiis ha ben chiaro che bisogna subito muoversi per partire con il piede giusto per la prossima stagione ed è per questo che si sta muovendo sul mercato. “L’estate si avvicina e con essa il momento della rivoluzione azzurra: almeno cinque colpi, per cambiare faccia e pelle a una squadra con sembra aver perso anima e coraggio”. Il primo punto darà il centrocampo, scrive la Gazzetta dello Sport, dove molti sono sicuramente in partenza, ma nessuno è sicuro del proprio posto.

I centrocampisti del Napoli

“Dendoncker e Traorè non verranno riscattati, Cajuste ha deluso le aspettative ed è già pronto a rifare la valigia, qualora arrivasse un’offerta. Così, in attesa di capire quale sarà il futuro di Stanislav Lobotka e Frank Anguissa, due dei pilastri dell’anno dello scudetto e anche loro travolti dalla stagione del fallimento”.

ilnapolista © riproduzione riservata